Efecto Moody’s: créditos serán más caros y podrían caerse proyectos

Elizabeth Huanca U.

La agencia calificadora internacional de riesgo Moody’s rebajó la calificación crediticia al país de A3 a Baa1. Ello como consecuencia de la inestabilidad política del Perú. Eso, ¿cómo afectará al ciudadano común y corriente. Resolvemos este cuestionario de dudas.

1. ¿Qué impacto directo trae la reducción de la calificación?

La consecuencia directa, de acuerdo al economista Patricio Quintanilla, apunta al encarecimiento del crédito para el país. Ello bajo la lógica de “a más riesgo más costo”. En ese sentido, el Perú deberá pagar mayores tasas de interés cuando pida dinero prestado en el extranjero. A partir de ahora será considerado más riesgoso.

En esa misma línea, las “condiciones de crédito” para los empresarios que requieren financiamiento externo para un proyecto en el Perú también podría verse alteradas. Con ello se reduciría el flujo de capitales hacia el país. En pocas palabras hay riesgo de que las inversiones de empresas locales y extranjeras no desarrollen sus proyectos por falta de financiamiento.

Quintanilla hace una excepción con las empresas relacionados al rubro minero , el buen precio internacional y el crecimiento de sus exportaciones, las ponen a salvo de efectos negativos.

2. ¿El ciudadano de a pie se verá afectado?

Sí. Serán dos los efectos puntuales que el ciudadano de a pie perciba, aunque no de forma inmediata sino a mediano plazo, aclara Quintanilla.

El primero es el incremento en la tasa de interés de los créditos. Este solo se aplicará a las nuevas transacciones, por lo que quienes tengan deudas financieras en curso, mantendrán sus tasas estables.

La tasa de interés promedio actual en el país es de 11.65%. Quintanilla es cauto, refiere que con el efecto Moody’s podría elevarse en dos puntos porcentuales. Recuerda, además que este indicador está relacionado a la inflación. Actualmente, esta se encuentra en 4.95%, la más alta de los últimos 20 años , por lo que se infiere que las personas que quieran sacar un préstamo en las próximas semanas deberán someterse al reajuste.

El segundo efecto, está relacionado a nuevas medidas en la banca comercial. El especialista señala que “sacar un crédito ya no será tan fácil”. “El sistema financiero tomará sus previsiones y habrá menor flexibilidad en los requisitos para obtener un préstamo. Ahora los préstamos llueven, se concretan solo con una llamada. Creemos que ello cambiará en parte. La disponibilidad de créditos podría reducir”, agregó.

Arequipa es una ciudad con una colocación de créditos significativa. De acuerdo a la data del Banco Central de Reserva (BCR) al 30 de junio último, en la Ciudad Blanca, se desembolsaron créditos por S/ 13 mil 255 millones, de estos S/ 8 mil 500 millones corresponden a empresas y S/ 4 mil 700 millones a personas naturales.

En relación al 2020, los créditos en Arequipa crecieron en 6% . Con este nuevo panorama la cifra podría reducir. “El recorte de Moody’s creará un efecto en todo el sistema crediticio del país”, agrega. Los primeros síntomas podrían advertirse en uno o dos meses.

3. ¿El incremento en la tasa de interés se aplicará a todos los préstamos?

Afortunadamente no. El especialista refiere que hay créditos que no se verían afectos como el hipotecario o de vivienda. Este mantendría su tasa anual promedio de 6.2%, debido a que el riesgo para estos préstamos es menor. “Uno puede dejar de pagar la tarjeta de crédito, pero no se arriesgaría a perder su casa”, afirma.

Austeros y cautelosos

En este clima de incertidumbre y con posibles nuevas reglas de juego en el sistema crediticio del país, Patricio Quintanilla hace dos recomendaciones puntuales.

La primera es jamás endeudarse en dólares. El tipo de cambio registra un alza, por lo que los créditos en moneda extranjera no son convenientes. La segunda, apunta a la austeridad. “ No hay que endeudarse por gusto. Compremos lo indispensable ”, señala.

Recuerda que la tasa de interés para los créditos de consumo con tarjeta bordea el 46%.