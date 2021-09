MEF aterriza presupuesto para subir la recaudación

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, expuso ayer ante el Congreso el proyecto del Presupuesto Público para el año 2022, el cual asciende a S/ 197.002 millones, y es 7,6% mayor al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del 2021 (ver infografía).

Este presupuesto prioriza a sectores como educación, salud y lucha contra la COVID-19, y se financiará principalmente con el incremento de Recursos Ordinarios (impuestos) a S/ 118.799 millones (S/ 19.257 millones más que el año pasado); ello, gracias al repunte de los precios de algunos metales y por la reactivación económica observada en el segundo año de pandemia.

“El presupuesto y los ingresos se basan exclusivamente en las leyes tributarias actualmente vigentes. Nuestra intención como Gobierno es hacer medidas tributarias que permitan aumentar los ingresos del Tesoro (Público), particularmente los tributarios que nos permitan tener políticas a mediano y largo plazo”, dijo.

Así, explica que el presupuesto y el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) no consideran el escenario en el que el Estado cuenta con recaudación adicional.

Vale precisar que recientemente el MEF anunció que trabajan en una propuesta de reforma tributaria, la cual será presentada –a más tardar en la segunda semana de setiembre– al Congreso con el fin de solicitar facultades que impulsen la recaudación y esto permita “cubrir las necesidades” que exige el país.

“Deudores deben pagar”

Finalmente, tras oír las observaciones de los congresistas, Francke Ballvé reiteró que no se pueden atender todas las demandas al tener una recaudación limitada, por lo cual, aparte de promover la inversión privada y la competitividad, la reforma tributaria también es oportuna.

“Si no cobramos a los grandes deudores tributarios que no han cumplido con lo que la ley les obliga y le deben al Estado, no podremos tener recursos para (atender) la gran cantidad de demandas”, sentenció.

Impuesto a plataformas digitales

Francke Ballvé dijo a un medio local que “todavía están revisando” la aplicación de un impuesto a las plataformas digitales (de streaming como Netflix o de taxi como Uber).

En el 2019, la Sunat pretendió gravarlas reteniendo el IGV del pago de suscripciones vía las entidades financieras. El proyecto quedó en el aire.

Por otro lado, ante el Congreso sostuvo que a los gobiernos locales se les inyectará S/ 3.543 millones adicionales (S/ 25.114 millones en total), para darle prioridad a la culminación de proyectos en ejecución antes de que surjan nuevas inversiones, “si no, no se le da eficacia al gasto público”, acotó.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía de La República y recibe todas las semanas las notas de nuestro suplemento dominical en tu correo electrónico.