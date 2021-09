Promperú: participación exitosa de 15 empresas peruanas en feria de confecciones en EE.UU.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó durante la última edición de la feria Magic Show, en Las Vegas, Estados Unidos, que quince empresas exportadoras de textiles y confecciones concretarían ventas por US$ 14,975 millones en los próximos doce meses.

La delegación peruana que asistió al evento, realizado del 8 al 11 de agosto, fue integrada por Confecciones Trento, Corporación All Cotton, Soft Cotton Sourcing, Cotto Project; Peruvian Sourcing Group, Kusa Cotton Peru, Textiles Cross, Sincrotex, Texmaya; Corporación Framaz, Moda y Focalizado Textil, Franky y Ricky, Incalpaca, Millma & Qaytu y Colca Fabrics.

Entre los productos de mayor demanda estuvieron los polos T-shirt, polos box, vestidos y bottoms, los mismos que generaron el interés de compradores de Estados Unidos, Canadá, Chile, Puerto Rico, México y Panamá. La actividad generó 480 nuevos contactos para el sector empresarial, 55% importadores, 25% minoristas y 20% entre mayoristas, fabricantes y otros.

Cabe mencionar que la delegación fue integrada por grandes, medianas, pequeñas y micro empresas de Arequipa y Lima, estrategia que permitió tener una oferta flexible ante las necesidades y demanda de los clientes internacionales, considerando los nuevos hábitos de compra.

Perú exportó US$ 723 millones en ropa hasta junio

El sector de confecciones realizó exportaciones por US$ 723 millones durante el primer semestre de 2021, logrando un crecimiento de 86% en comparación a similar periodo del año anterior. En el mismo año, fueron 1.183 empresas las que vendieron al exterior 612 productos a 92 mercados.

El aumento de nuestras exportaciones se realizó principalmente gracias al incremento de la demanda de Estados Unidos, con +93,4%, (US$ 401 millones, 93,4%); Chile, con +138,3%, (US$ 41 millones); Colombia, con US$ 31 millones (+107,1%); Canadá, con US$30 millones (+198%); y Brasil, con US$ 24 millones (+44,9%).

Entre los productos más exportados están T-Shirts de algodón (US$ 87 millones), Los demás T-shirts de algodón (US$ 88 millones), T-Shirts y camisetas interiores ($44 millones), Pelo fino cardado peinado de alpaca (US$ 31 millones) y Las demás prendas de vestir de algodón (US$ 25 millones).

