Bolivia cierra fronteras a productos agrícolas peruanos

Bolivia cerró sus fronteras para el ingreso de algunos productos agrícolas peruanos como la papa, cebolla y tomate. Esta situación se mantendría desde julio último pese a que existe un acta para garantizar el comercio bilateral firmado entre ambos países en el 2020, informó el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

Los motivos aún no son claros. De acuerdo a la autoridad boliviana -en una comunicación informal-, esta situación se debería a que sus sistemas informáticos no estaban operativos; razón por la cual, no podían realizar las inspecciones de importación, a pesar de estar certificadas por el Senasa Perú.

Esta situación ha generado que 1.400 toneladas de papa, 1.600 toneladas de cebolla y 400 toneladas de tomate dejen de entrar a dicho país de forma mensual y, en consecuencia, perjudicando los ingresos de los productores nacionales.

“La restricción del mercado boliviano afecta gravemente a los productores de la agricultura familiar peruana, dedicada a la producción de papa, cebolla, tomate, camote y otros productos hortícolas. Esta situación, además de afectar al Perú, incumple con los acuerdos internacionales suscritos por este país, en el marco de la Organización Mundial de Comercio – OMC y la Comunidad Andina de Naciones – CAN”, manifestó el jefe del Senasa, Miguel Quevedo.

Al respecto, también indicó que se han enviado sendas comunicaciones oficiales a la autoridad sanitaria boliviana, desde la primera semana del mes de julio; sin embargo, a la fecha no se ha recibido ninguna respuesta oficial. El Perú como país miembro de la OMC y la CAN, inició las gestiones necesarias ante estas organizaciones para buscar una solución.

De persistir esta situación, el Senasa implementaría las mismas medidas restrictivas a las importaciones bolivianas, en reciprocidad a estos hechos.