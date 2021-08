Huracán Ida paraliza el 96% de la producción de petróleo en el Golfo de México

El 95,7% de la producción de petróleo del Golfo de México, así como el 93,8% de su producción de gas natural, fueron suspendidas debido al paso del Huracán Ida, informó la Oficina de Seguridad y Cumplimiento de la Normativa Medioambiental de EE. UU. (US Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a medios internacionales, Shell, BP, Chevron, BHP y Equinor fueron algunas de las transnacionales que en los últimos días evacuaron a los trabajadores de 288 de las 560 plataformas de la región.

Estos yacimientos representan alrededor del 17% de la producción total de crudo de EE. UU. y el 5% de la producción de gas seco.

Los vientos máximos sostenidos de Ida, de categoría 4, aumentaron a su llegada a tierra a 240 km/h y se desarrollaron daños catastróficos por el viento en toda la zona costera del sureste de Luisiana, que alberga varias grandes refinerías de petróleo.

Los cierres de producción presionaron al alza los precios del petróleo la semana pasada, pero las paradas de varias refinerías de la costa estadounidense del Golfo en la trayectoria de la tormenta podrían volver a presionar los precios a la baja.

El fenómeno se da en el decimosexto aniversario de la desastrosa llegada a tierra del huracán Katrina en el Golfo.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía de La República y recibe todas las semanas las notas de nuestro suplemento dominical en tu correo electrónico.