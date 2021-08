Turismo global perderá entre US$ 1,7 y US$ 2,4 billones en el 2021, según estudio

Un estudio de OBS Business School destacó que en el 2020 el sector turismo perdió US$ 2,4 billones y este año las pérdidas estarían entre los US$ 1,7 y US$ 2,4 billones, es decir, entre el 1,9% o 2,7% del PBI mundial.

El informe de investigación “El turismo del final de la pandemia” asegura que la incertidumbre económica y la falta aún de protocolos oficiales y consensuados a escala global bien podrían generar pronósticos futuros de ciencia ficción y poco reales o aplicables.

Al respecto, Jorge Tuñón, colaborador de OBS Business School y realizador del análisis, destacó que una de las primeras inquietudes para la mayor parte de los países del mundo, pero sobre todo para aquellos más dependientes del turismo, será cómo recuperar al turista tras la devastación de la COVID-19.

Este es el caso de la aviación de bajo costo y el modelo de alojamiento a través de plataformas de intermediación digitales tipo Airbnb. Precisamente, una buena parte de las viviendas ofertadas en dichas plataformas, mayormente ubicadas en los centros urbanos, pasaron a ser comercializadas como alquileres de larga duración ante la ausencia de viajeros.

“Aunque parezca contradictorio, iniciativas como el pasaporte COVID europeo demuestran que la salida a la crisis turística debe pasar necesariamente por la colaboración entre países, incluso, con aquellos con los que se compite. Algo que ya se está planteado también en Latam”, explicó el experto de OBS.

El viajero del 2021 no solo debe acostumbrarse, sino que será exigente al demandar el cumplimiento de medidas sanitarias y distanciamiento social (sobre todo en interiores). Además, apostará más por el turismo de cercanía, con un perfil, sobre todo en el 2021, principalmente nacional, en estancias a menudo más cortas y con carácter familiar.

En definitiva, para estar en el liderazgo del turismo postpandémico, los países no solo necesitan los ingredientes tradicionales como gente, paisaje, playas, clima, estilo de vida, e infraestructuras, sino mucho más.