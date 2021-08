Precio del petróleo cerró la semana con aumento récord para el 2021

Los precios del petróleo subieron al cierre de las operaciones del viernes 27 de agosto debido a las interrupciones de la oferta y la demanda en el Golfo de México.

De esta manera, el crudo terminó una semana récord para este 2021. Los dos contratos de referencia se alzaron más del 10% durante la semana, un desempeño que no se había visto durante casi un año para el caso del WTI, en setiembre de 2020, más aún para el Brent, desde junio de ese mismo año.

En Nueva York, el barril de light sweet estadounidense (WTI) para entrega en octubre avanzó un 1,95% a US$ 68,74, o sea, 1,32 dólares más.

De su lado, en Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre terminó con una ganancia de 2,29%, a US$ 72,70. Subió en US$ 1,63 sobre el cierre del jueves y un 11,41% por encima del cierre del pasado viernes (US$ 65,19)

“Entre la tormenta Ida, el incendio de una plataforma en el Golfo de México, la mejora de la demanda en Estados Unidos y en Asia, todo coincidió para una semana muy positiva”, subrayó a la agencia AFP James Williams, de WTRG Economics.

Con información de AFP y EFE.