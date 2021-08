Gobierno propondrá la creación de nueva comisión de reforma de pensiones

En un contexto de insatisfacción de la población con el sistema de pensiones peruano, tras no lograr incorporar a una gran cantidad de trabajadores independientes e informales (71% de la PEA), el premier Guido Bellido anunció que propondrán la creación de una comisión para la reforma del sistema de pensiones.

“Propondremos la conformación de la Comisión Nacional del Sistema Nacional de Pensiones, integrada por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y los propios pensionistas, con el propósito de elaborar una propuesta de sistema, para lo cual anuncio la presentación de la iniciativa legislativa correspondiente”, detalló Bellido en su presentación ante el Congreso.

El titular de la PCM recordó que actualmente solo el 27% de las personas adultas mayores de 65 años recibe una pensión contributiva, incluyendo los regímenes público y privado.

Si se suma el impacto del programa Pensión 65 y otros regímenes, el nivel de cobertura sube al 48.7% de las personas adultas mayores, también muy alejado del promedio regional de 70,8%

Asimismo, que del total de la PEA, un 30% no está afiliado a ningún sistema previsional; es decir, casi 5 millones y medio de peruanas y peruanos no recibirán ninguna pensión en la vejez. Y un 41 % que, pese a estar afiliado, no cotiza, lo que significa que más de 7 millones de personas no recibirán una pensión suficiente cuando se jubilen.