Perú recibiría 1.818 millones de dólares del FMI para enfrentar la pandemia

El 23 de agosto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que se distribuirán 650.000 millones de dólares entre sus 190 países miembros por Derechos Especiales de Giro (DEG), los cuales se realizarán de forma proporcional a la cuota que cada nación tiene acreditada en el organismo multilateral.

De acuerdo a la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), se destinaron 51.400 millones de dólares a América Latina, lo que equivale aproximadamente al 1% del PBI regional. En tanto, Perú habría recibido un total de 1.818 millones de dólares vía el Banco Central de Reserva (BCR).

En ese sentido, el ente señaló que estos recursos alcanzarían para dar un bono adicional de 700 soles por familia al ya anunciado por el Ejecutivo y que, además, sobrarían más de 500 millones de dólares para otras prioridades pandémicas.

“El costo total de ese bono de 700 soles asciende en total a 5.145 millones de soles, mientras que los DEG que nos tocan llegan a 7.272 millones de soles, si consideramos un tipo de cambio de 4 soles por dólar. Es decir, que estos recursos alcanzan para un segundo bono y más amplio. (...). Podrían generar fondos y asignaciones no permanentes para el agro, la investigación médico-científica, la salud, los cuidados, la educación, la alimentación entre otras urgencias”, aseveró Carlos Bedoya, coordinador de Latindadd.

Asimismo, Bedoya consideró que hay formas creativas para que los DEF otorgados al Perú puedan tener un uso fiscal.

“Esperamos además que, en el marco del Gobierno popular de Pedro Castillo en el Perú, al menos esta emisión de DEG sirva para abrir el debate sobre la modificación del artículo 84 de la Constitución y así permitir que el BCR financie al fisco en contexto de emergencia nacional como la pandemia para que se le asignen algunos roles adicionales al banco, además de controlar la inflación y el tipo de cambio”, sostuvo el representante de Latindadd.

No obstante, a pesar de que el Sexto Manual de Estadísticas de la Balanza de Pagos del FMI recomienda clasificar estadísticamente a todos los DEG como deuda externa, este beneficio no sería deuda, según dicha organización, porque no hay obligación de devolverlo.

“Solo hay una tasa de interés muy pequeña (0,05% anual) si uno canjea (redime) los DEG por dólares. Es decir, de los 1.818 millones de dólares en DEG que corresponden al Perú, si el Banco Central de Reserva los canjea por la divisa norteamericana, pagaría 909.000 dólares anualmente sin estar obligado a devolver el capital nunca”, comentó Bedoya.

“ El debate ya ha empezado en varios países como México, Ecuador, Paraguay y Colombia , donde los Gobiernos están pidiendo que sus bancos centrales les entreguen parte de esos recursos para financiar la salida social a la emergencia sanitaria. Lo mismo debería pasar en el Perú, en especial en el contexto de un Gobierno que apuesta por una salida social a la emergencia de la COVID-19”, indicó el coordinador de Latindadd.

