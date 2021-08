El impacto de la pandemia empujó a miles de peruanos a crear su propio negocio. De acuerdo a un estudio de Kantar División Worldpanel, en promedio cuatro de cada diez hogares tuvieron que generar sus propios ingresos a través de emprendimientos.

Si bien esta acción es transversal a todos los niveles socioeconómicos (NSE), destacan los segmentos C (49%) y E (52%), además es en Lima y la región oriente donde tenemos a la población más emprendedora, alcanzando 48% y 67% (seis de cada 10 hogares) respectivamente.

Tipos de negocio

Si hay algo que destaca del estudio es el sentido de oportunidad del emprendedor peruano. Y es que no podría ser de otra manera, puesto que la venta de Kits de protección (mascarillas, alcohol, etc.) con 15% fue el primer tipo de negocio al que se enfocaron los emprendimientos locales. De aquí destaca el segmento C, cuyo 22% apuntó hacia este nicho.

En segundo orden, sigue la venta por catálogo con 11%, destacando principalmente el NSE C y E el que se dedicó a esta tarea. Luego continúa, la venta de productos frescos (frutas, verduras, etc.); en donde el 7% de hogares peruanos depositaron su confianza para generar ingresos, destacando aquí también el NSE E con 17%.

El cuarto tipo de negocio al que apostaron los peruanos se orienta a la gama de servicios. Aquí resalta también la rápida reacción a las necesidades del mercado del emprendedor peruano, puesto que el servicio al que se enfocaron los emprendedores en Perú (6%) fue el Delivery o entrega de productos vendidos.