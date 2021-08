Proinversión: inversiones APP en puertos peruanos alcanzan los US$ 1.726 millones

Un total de ocho puertos del Perú, concesionados mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP), generaron un flujo de inversión directa de US$ 1.726 millones entre el 2001 y el primer semestre de este año, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

En este sentido, la agencia destacó que el mejoramiento y la ampliación de los puertos solo fue el punto de partida para inversiones complementarias e indirectas como carreteras, almacenes, tráileres, entre otros, que dinamizaron el crecimiento económico y la diversificación productiva hacia otros productos de alta demanda internacional, como las paltas, arándanos y espárragos.

“Las concesiones de puertos incrementaron la capacidad instalada para exportar, pero también mejoraron la eficiencia de estos, lo cual generó significativas reducciones de costos para las empresas”, señaló Proinversión.

Respecto a los indicadores de eficiencia, Proinversión resaltó que, para fines del 2019, se redujo el tiempo de retiro de carga en 20% y el rendimiento por hora se incrementó 52,8% en el nuevo terminal de contenedores del Callao.

“Estas mejoras de eficiencia solo se han traducido en menores costos para las empresas exportadoras y mayor espacio para acelerar su ritmo e inversiones”, enfatizó.

Proinversión: impacto de las APP

Proinversión realizó una evaluación del impacto de las APP en el desarrollo económico del país y en segmentos específicos; en este caso, el sector portuario, donde las inversiones mediante dicha modalidad generaron una mayor productividad e impulso del comercio exterior.

En esta oportunidad, se evaluaron los ocho puertos concesionados mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas, y se identificó que generaron flujos de inversión directo e indirecto importantes para el país y fueron la condición clave para el despegue de las exportaciones peruanas, sobre todo de las no tradicionales.

De hecho, subrayó que entre el 2001 y el 2020, las exportaciones totales se multiplicaron por seis veces, pasando de US$ 7.000 millones en 2001 a US$ 42.400 millones en el 2020.

De forma similar, precisó que las exportaciones de productos no tradicionales crecieron de US$ 2.100 millones en el 2001 a US$ 12.800 millones en el 2020.

“En este período, nuestra canasta exportable se diversificó considerablemente. Por ejemplo, en 2019, nos convertimos en el principal productor de arándanos y de quinua a nivel mundial y el segundo en espárragos. Inclusive, a pesar de la pandemia y de las restricciones en movimiento, las exportaciones de arándanos en el 2020 aumentaron 22,4%, las uvas, 20,9%, y otras frutas y legumbres en conservas, 13%”, detalló el ente promotor.

Proinversión: ¿qué se viene en puertos?

Actualmente, se encuentran en concesión siete puertos marítimos y un puerto fluvial que van a seguir cambiando la dinámica de las exportaciones peruanas en todas las regiones del Perú.

“El total de inversiones comprometidas asciende a 2.811,7 millones de dólares (incluido IGV), las mismas que se vienen ejecutando gradualmente de acuerdo con los contratos de concesión suscritos por los inversionistas y el Estado en cada caso. En particular, la ampliación de Muelle Sur en el Callao y la modernización del puerto de Salaverry permitirá acelerar el ritmo de exportaciones en dos ejes centrales”, aseveró.