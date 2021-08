Gobierno anunciará medidas frente a incremento de precios

El Ejecutivo anunciará medidas para contrarrestar el incremento en el precio de combustibles, como el GLP, y alimentos de la canasta básica familiar, los cuales, como se sabe, se han visto afectados debido a su encarecimiento en los mercados internacionales.

Durante su visita al Hospital Arzobispo Loayza, donde inauguró una nueva planta de oxígeno, el presidente Pedro Castillo subrayó que su Gobierno no actuará en función a las presiones del sector empresarial ni buscará alinearse con los monopolios que se deben eliminar. “No queremos una situación en la que se actúe por presión de un empresario, el ‘toma esto a cambio de lo otro’ no lo voy a permitir (...) En ese marco, van a haber sorpresas la próxima semana con el gas y los alimentos de la población, para que no solo se garantice la salud, sino también la alimentación, seguridad y lucha contra la corrupción”, dijo el mandatario. En otro momento del día, el presidente Pedro Castillo señaló que su despacho “hará esfuerzos para bajar el precio del gas”, además de promover el consumo de alimentos provenientes de la agricultura familiar, en respuesta al alza de productos de panllevar, como el aceite.

Alimentación para todos

Para el consultor en sistemas e innovación agraria Luis Ginocchio, el desafío alimentario que asume el Gobierno pasa, primero, por mejorar los canales de control e identificación de la naturaleza y necesidades de las poblaciones afectadas por el incremento de precios.

“El sistema comercial de nuestro país está obsoleto. Los mecanismos de flujo de mercadería no están en tiempo real, aún son escritos a mano y mucha comida se pierde en la cadena. Todo ese tejido debió estar listo antes de la emergencia sanitaria. Tendría que haber estrategias para asesorar en el reparto de alimentos, en especial en ollas comunes”, dijo.

El dato

Pacto. Tras reunirse con Castillo, el vocero de Avanza País, José Williams, afirmó que el presidente ha garantizado no realizar ningún tipo de control de precios.

