Presidente Castillo anunciará medidas contra el alza de los alimentos y el gas

El presidente de la República, Pedro Castillo, adelantó que su despacho anunciará la próxima semana nuevas medidas para enfrentar la subida en el precio del gas y los alimentos, los cuales, como se sabe, están a merced de los precios internacionales en nuestro país.

Durante la inauguración de la nueva central de oxígeno en el Hospital Arzobispo Loayza, el mandatario dijo que, desde su Gobierno, no actuarán en función a las presiones que el sector empresarial puedan efectuar sobre los mercados, ni buscarán alinearse con los monopolios que buscan eliminar.

“Es difícil romper esta forma de encarar las cosas en el país. Creo que la población, hoy, nos va a entender en la medida que estamos rompiendo aquellos monopolios. Siento que la población lo va a entender, porque lo primero que tenemos que hacer es no robarle nada al país. No queremos una situación en la que se actúe por presión de un empresario, el ‘toma esto a cambio de lo otro’ no lo voy a permitir”, remarcó el jefe de Estado.

Por ello, aseguró que la próxima semana tendrán listo un pliego de medidas para contrarrestar el incremento de la canasta básica, en línea con las promesas de campaña en materia de salud y lucha contra la corrupción.

“En ese marco, van haber sorpresas la próxima semana con el gas y los alimentos de la población, para que no solo se garantice la salud, sino también la alimentación, seguridad y lucha contra la corrupción”, sentenció Castillo.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía de La República y recibe todas las semanas las notas de nuestro suplemento dominical en tu correo electrónico.