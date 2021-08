Indecopi: 12 de 14 empresas de conservas de pescado fiscalizadas incumplen etiquetado

De las 14 empresas de conservas de pescado fiscalizadas por la Dirección de Fiscalización (DFI) del Indecopi, 12 incumplían información en su etiquetado.

Como se sabe, este producto se ha convertido en uno de los alimentos indispensables en la canasta básica familiar de los peruanos, por lo que para la Autoridad de Competencia es indispensable que estén obligadas a cumplir las normas aplicables, para cada tipo de alimento, considerando su naturaleza. Esta información comprende lo siguiente:

La denominación del producto, fecha de vencimiento, información sobre los ingredientes y aditivos alimentarios, las condiciones especiales de conservación del producto, contenido (peso y/o volumen neto) del producto, el código del lote del producto, nombre y lugar de actividad del fabricante, envasador, distribuidor o importador, entre otros.

Justamente, en 12 casos, el Indecopi halló que, en algunos casos, no habrían declarado, de forma específica, el medio de envasado del alimento como parte del nombre del producto (por ejemplo, si son productos en agua, en aceite, etc.). En otros casos, no información, en orden decreciente de peso ni de forma específica, los ingredientes del producto y no habrían declarado los ingredientes que causan hipersensibilidad, entre otros.

Estos hallazgos fueron remitidos a la Comisión de Protección del Consumidor N° 3 (CC3) del Indecopi, a fin de que este órgano evalúe eventuales medidas de advertencia o el inicio de procedimientos sancionadores.El Indecopi recuerda que los consumidores tienen derecho a recibir toda la información relevante sobre las características de los productos que se ofertan en el mercado, con la finalidad de que puedan tomar mejores decisiones de consumo y usar correctamente los productos que adquieren.