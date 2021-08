Cobre cayó a su nivel más bajo, mientras el oro subió levemente

Los precios de los principales commodities mineros como el oro y el cobre se desenvolvieron de forma dispar en las primeras operaciones de este miércoles 18 de agosto, debido a las preocupaciones por la expansión del coronavirus y los datos económicos en el mundo.

El cobre en su nivel más bajo

Los datos económicos de China reforzarán los temores sobre la demanda del cobre, cuyos precios cayeron a su nivel más bajo en casi dos meses.

El metal rojo a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cayó por tercer día, retrocedió un 0,9% a US$ 9.168,50 la tonelada en las operaciones oficiales y luego extendiendo las pérdidas a US$ 9.110, el precio más bajo desde el 21 de junio.

“Estamos viendo un colapso en los aspectos técnicos: las perspectivas de crecimiento de China no son favorables y el dólar está desafiando áreas de resistencia clave”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague, a Reuters.

El cobre de la LME rompió por debajo de la línea de tendencia alcista que se extiende desde el mínimo de marzo de 2020 en US$ 9,230, lo que podría hacer bajar los precios al promedio móvil de 200 días en US$ 8,820, dijo Hansen.

En tanto, se espera la conferencia de banqueros centrales, donde se centrará la atención en las tasas de interés.

“Es un tipo de mercado de esperar y ver qué pasa. Podría haber potencial para cambiar la postura sobre las tasas de interés y la reducción (del estímulo monetario) la próxima semana, por lo que mantendrá nervioso al mercado“, agregó Hansen.

El oro sube dubitativamente

En tanto, el lingote del metal dorado aumentó su cotización por la propagación de la variante Delta, mientras los inversores esperaban las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El oro al contado ganó un 0,1% a US$ 1.787,50 la onza, luego de tocar su nivel más alto desde el 6 de agosto a US$ 1.795,25 en la sesión previa. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,1% a US$ 1.790 la onza.

“Desde la caída repentina de la semana pasada, el oro se ha beneficiado de una cobertura significativa de posiciones cortas”, dijo el analista independiente Ross Norman a Reuters.

“Está bastante claro que el entorno macro tal vez no sea tan optimista considerando el aumento en los casos de la variante Delta y la evidencia de eso, por supuesto, estuvo en los datos de ventas minoristas de Estados Unidos, que incumplieron por mucho las expectativas”, añadió.

Con información de Reuters.