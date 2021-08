Solo entre enero y julio, Perú importó fécula de papa por más de US$ 7,4 millones

Nuestro país importó un total de 11 millones 386 mil 395 kilos de fécula de papa, por un valor CIF de US$ 7 millones 475 mil 737, entre enero y julio del presente año, según información del portal Agrodata Perú.

Ello representa una caída del % frente a similar periodo del 2020, cuando se despacharon 14 millones 187 mil 736 kilos por un valor CIF de US$ 11 millones 443 mil 107.

En un reporte recogido por Agraria.pe, durante este periodo el principal proveedor de este producto para nuestro país fue Alemania, que logró colocaciones de al menos US$ 3 millones 535 mil 650, equivalentes al 47% del total de envíos.

Le siguen Países Bajos, con US$ 1 millón 603 mil 009; Dinamarca, con US$ 1 millón 354 mil 077; Polonia, con US$ 756 mil 717; y otros con montos menores, que juntos suman US$ 226 mil 285.

Asimismo, entre las principales empresas importadoras del rubro se ubicaron Frutos y Especias SAC, Distribuidora La Carmela SAC, Negociaciones Horizonte SAC, E&M SRL, Intercompany y Señor de Huanca SAC, Frutas Industrias SAC, Corporación Rico SAC, Industrias del Río SAC, entre otros con montos menores.

¿Para qué se usa la fécula de papa?

La fécula o almidón de papa es un espesante y estabilizante natural muy utilizando por la industria alimentaria, tanto para alimentos dulces como salados. Se presenta como polvo muy fino y en la cocina se usa sobre todo para espesar salsas y se añade a masas panificables que no tienen trigo dado que su alto poder ligante sustituye en parte la ausencia de gluten.

En distintos países asiáticos se elaboran fideos que tienen una agradable consistencia y apariencia casi transparente. Con ella se pueden preparar salsas perfectamente translúcidas que, además, se mantendrán espesas a altas temperaturas, incluso mayores que las del almidón de maíz. Debido a sus cualidades, muchos cocineros las prefieren por encima de la maicena.

¿Cómo se obtiene la fécula de papa?

La fécula o el almidón de papa es extraída de papas con un contenido alta en fécula. La papas, directamente después la cosecha, son llevadas a la fábrica donde son lavadas y molidas hasta una papilla. En este proceso se rompen la células de las papas y los granos de la fécula se liberan.

¿Qué es un valor CIF?

CIF (Cost Insurance Freight) es un término del comercio internacional para referirse al costo, seguro y flete de la logística marítima o fluvial que tanto el vendedor como el comprador de una transacción comercial deben respetar y negociar.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía de La República y recibe todas las semanas las notas de nuestro suplemento dominical en tu correo electrónico.