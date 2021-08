MEF reestablece reglas fiscales: déficit fiscal al 2022 no deberá ser mayor a 3,7%

El Poder Ejecutivo publicó hoy el Decreto de Urgencia N° 079-2021 que establece que el déficit fiscal anual del Sector Público No Financiero para el 2022 no debe ser mayor a 3,7% del PBI, en tanto que la deuda bruta total del Sector Público No Financiero no debe ser mayor al 38% del PBI.

Así, luego de la suspensión temporal y excepcional de las reglas fiscales que se realizó para 2020 y 2021, se retoma la aplicación de reglas fiscales, tomando en consideración que aún persisten riesgos asociados a la pandemia que pueden afectar la economía global y local.

“De esta manera, en consistencia con el reconocido historial de responsabilidad fiscal del país, se fortalece y continúa el proceso de consolidación fiscal iniciado en 2021, de acuerdo con la recuperación de la actividad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, señala el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De esta manera, se continuará en los próximos años con dicho proceso de reducción del déficit fiscal ordenado acorde con el estado de la actividad económica y la reducción de la deuda pública para garantizar la sostenibilidad fiscal.

“El Perú en 2021 se mantendrá como uno de los países con la menor deuda pública y déficit fiscal de la región”, señaló el ministro Pero Francke.

En esta línea, el ministro sostuvo que su oficina mantiene las proyecciones de crecimiento económico de este año en 10%, y hay que dar mayor impulso a la inversión pública y privada, y en ese sentido esta semana ya se iniciaron las reuniones con representantes gremiales de las micro y pequeñas empresas, las cámaras de comercio de las regiones y los gremios de las medianas y grandes empresas.