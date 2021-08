El especialista en temas económicos Alejandro Inga Durango se mostró contrario a la eventual medida de control de precios en el mercado que ha propuesto la bancada de Perú Libre en el Congreso.

“En principio, no funcionan ni aquí ni en ninguna parte del mundo los controles de precios. No generan los resultados esperados, al contrario, generan resultados totalmente desastrosos, y eso lo hemos vivido en la época del presidente Alan García, donde el control de precios generó una hiperinflación y escasez de productos”, declaró Inga a La República.

El también docente de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) consideró que dicha medida no sería recomendable. “Lo que debe generar el Gobierno es confianza en los inversionistas extranjeros, nacionales y en la gente de a pie. De esa manera, habría mayor producción, mayor generación de empleo. Si no hay confianza, nadie invertirá y se ahondará la crisis en plena pandemia”, expresó Alejandro Inga.

Justamente, indicó que el temor de la gente les hace comprar dólares, que es una moneda fuerte, para protegerse, y eso hace que el tipo de cambio se incremente. “Es cierto que en el mercado puede haber especulación, pero ello no es permanente. El mercado libre se regula solo. El control de precios no protegería a la gente de menores recursos; peor, genera escasez y desabastecimiento, lo que hace que más suban los precios de los alimentos. Una señal para dar confianza sería haber escogido mejores ministros y no hablar de nueva constitución”, acotó.