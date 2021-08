Guido Bellido: La Sunat publicará reporte de empresas deudoras

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, afirmó que en las próximas semanas la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) publicará un reporte donde figuren todas las empresas que mantienen alguna deuda con el Estado.

“La Sunat en las próximas semanas va a dar un reporte total de los deudores en este país. Y todos tienen que poner barbas en remojo”, manifestó a un medio local.

Asimismo, exhortó a que las compañías cumplan con los pagos. “Vamos a exigir a las empresas que deben a los peruanos que hagan el esfuerzo de ponerse a derecho. Telefónica, por ejemplo, en lugar de andar buscando otros mecanismos para salvarse”, enfatizó Bellido.

Las declaraciones del premier refuerzan lo anunciado hace unos días por el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, de buscar todos los mecanismos legales para cobrar las deudas de las grandes empresas con el Estado, sobre todo aquellas que recurren a la elusión o evasión que afecta directamente a la recaudación en pleno proceso de reactivación económica.

“Para atacar la elusión y evasión tributaria, el tercer tema es trabajar de la mano con el Poder Judicial, porque muchas deudas dependen de que esta institución funcione, para que estos temas se resuelvan con rapidez”, expresó el titular del gabinete ministerial.

Deudas en controversia

El tributarista Jorge Manini explicó que la Administración Tributaria solo expone el monto general de la deuda o clasificado por sectores, mas no por nombre de empresas, debido a la reserva tributaria.

Agregó que no se podría exponer al total de deudores, ya que hay casos que están en proceso de discusión o reclamación, por lo que es reservado. No obstante, lo que sí se podría publicar es de aquellas empresas que tienen deudas en controversia; es decir, las que están en el Poder Judicial. “Si revisan todos los juicios de la Sunat con las empresas ahí va a salir una lista de los deudores, y eso no es reservado”, apuntó.

Según la última información publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, a setiembre del año pasado eran alrededor de 158 grandes empresas que mantenían deudas tributarias en controversia por un total de S/ 9.256 millones.

Estas compañías que forman parte de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales (IPCN) habrían alargado el proceso desde el 2012. Entre ellas, figuraban Scotiabank, la minera Antapaccay, la minera Las Bambas, Sociedad Minera Cerro Verde, Telefónica del Perú, Latam Airlines Perú, Consorcio Minero SA, la minera Los Quenuales y América Móvil Perú.

En esta lista también estaba la minera Buenaventura, que hace una semana canceló su deuda por S/ 2.134 millones, aunque manifestaron que continuarán litigando.

Impulsar el pago voluntario por fraccionamiento

Para el tributarista Jorge Manini, la Sunat debería impulsar más el mecanismo de fraccionamiento. “Ello significa que el deudor sabe de su deuda y acude a un fraccionamiento. Pero para eso tiene que tener facilidades, las tasas de interés son muy altas, ahora están aproximadamente en 12%, más altas que el mercado. Si le dan una tasa menor, hay gente que va a preferir pagar”, apuntó.

Agregó que una ventaja de este mecanismo es que genera un “costo cero” para la Sunat. “Es el propio contribuyente el que dice que va a pagar. Y si hay mejores tasas, miles de contribuyentes van a querer pagar”.

