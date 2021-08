La producción nacional de gas natural cayó 38,8% en julio frente a similar mes del 2020, según el Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos. Asimismo, la producción del combustible fue 22,9% menor que junio del 2021, aunque no explica los motivos de esta fuerte desaceleración.

Durante este periodo, se produjeron 824 MMPCD (miles de millones de pies cúbicos diarios), principalmente “por la disminución de producción de los lotes 56 de Pluspetrol (412 MMPCD menos) y 57 de Repsol (182 MMPCD menos)”.

Asimismo, la cotización promedio del gas natural Henry Hub (HH) de julio fue 89% mayor que el precio promedio en el año 2020. Así, el precio del gas natural ha mantenido una tendencia positiva durante el último mes.

“El alza de la cotización fue resultado de un mayor optimismo por las altas temperaturas y un incremento en la demanda de consumo de energía en EE.UU, según señala S&P Global. EIA proyecta que el precio HH se mantendría alrededor de los US$ 3,71 por MMBTU durante el tercer trimestre del 2021″, señala el documento.

Energy Information Administration (EIA, Administración de Información Energética de EEUU por sus siglas en inglés) proyecta que el precio HH se mantendría alrededor de los US$ 3,71 por MMBTU durante el tercer trimestre del 2021.

Gas natural : inversiones en julio 2021

El reporte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señala que entre enero y junio del 2021 se reportaron US$ 127,3 millones en inversiones referidas al sector de gas natural en el Perú.

Este rendimiento estuvo 34,5% por debajo al monto acumulado en el mismo período del año 2020, cuando se colocaron US$ 194,3 millones.

Además, en junio del 2021 se invirtieron US$ 24,34 millones en el upstream (antes de la extracción) de hidrocarburos: US$ 24,13 millones en explotación, y US$ 0,21 millones en exploración. El monto total invertido fue 19,2% superior a mayo del 2021, cuando se colocaron US$ 20,42 millones; y 337,8% mayor que junio 2020.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía de La República y recibe todas las semanas las notas de nuestro suplemento dominical en tu correo electrónico.