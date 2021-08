La permanencia de Julio Velarde como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) será un factor importante en la evaluación de la investidura del gabinete ministerial de Guido Bellido, según expresiones de algunos voceros de la oposición.

El problema parte de la incertidumbre que hay sobre la continuidad del experimentado banquero, la reunión que no llegó a darse con el presidente Pedro Castillo y la elección de los nuevos miembros del directorio del BCRP.

Las fuentes del Gobierno consultadas por La República expresaron su malestar debido a que Velarde adelantó el lunes 9 que se quedaba y para el martes 10 estaba prevista una reunión entre el banquero y el presidente Pedro Castillo; sin embargo, esto no se concretó.

El encuentro se suspendió por encargo del jefe del Estado, según pudo corroborar este medio. En Palacio, hasta el momento, no explican la razón de la decisión, aunque tampoco descartan que vaya a darse en los próximos días.

Las mismas fuentes consultadas, en cambio, atribuyen tal desenlace a los siguientes elementos: Velarde habría filtrado a los medios su decisión de quedarse en el BCRP antes de que esto sea comunicado al Ejecutivo, provocando incomodidad en Palacio; a ello se suma la reunión que tuvo el viernes 6 de agosto con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

En esa oportunidad, añadieron las mismas fuentes, ambos conversaron sobre la elección que deberá hacer el Parlamento para definir a sus representantes en el Banco Central. Si bien esto no tendría nada de extraño, la suspicacia en sectores del Ejecutivo nace porque se buscaría que esos tres directores sean afines a Velarde, con lo que haría mayoría en el directorio de la entidad monetaria.

Aunque no existe un plazo para nombrar al directorio del BCRP, puesto que este mandato venció el pasado 28 de julio, usualmente esos nombramientos se realizan hacia fines de agosto o durante setiembre. Es importante subrayar que todas las propuestas pasan por el Congreso y es en ese ámbito en donde se aprueba.

Al Ejecutivo le corresponde nominar a cuatro directores (incluido el presidente) y, al Legislativo, otros tres. El 26 de junio en un mitin con sus partidarios, el aún candidato Pedro Castillo manifestó su deseo de que Velarde continúe por un periodo adicional. Desde ese momento en adelante, Velarde ha sido respaldado y destacado por Castillo y el ministro de Economía, Pedro Francke.

La experiencia de las dos primeras semanas con el nuevo Gobierno ha evidenciado que los ministerios, salvo honrosas excepciones, se convirtieron en un espacio de contrataciones de personas ligadas o afines al partido del lápiz.

Es por ese motivo que existe la preocupación en la oposición de que los tres integrantes elegidos por Palacio sean personas del ala dura de Perú Libre. Las decisiones del BCRP se adoptan con la venia de todos o la mayoría de los integrantes de su directorio. El voto dirimente queda siempre en manos del presidente del directorio. Ahí podría entrar a tallar una eventual pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre quién tiene la mayoría.

El Gobierno aún no anuncia la decisión de Julio Velarde, así como tampoco le ha alcanzado al banquero la propuesta de quiénes serían sus representantes. Es distinto que el banquero exprese su voluntad de quedarse a que se muestre conforme con la composición de su directorio. Un caso a tomar en cuenta es el de Richard Webb, quien el 10 de julio del 2003 renunció a la presidencia del BCRP porque el entonces presidente Alejandro Toledo se mostró reacio a cambiar a los miembros del BCRP.

Por el momento, pese a las idas y vueltas, fuentes del MEF aseguran que el impase del lunes no implica que Castillo haya descartado a Velarde. “La propuesta sigue en camino”, aseguraron. Mientras ello, el factor Velarde comienza a politizarse más.

La confianza en juego

La reunión con la titular del Parlamento refleja ello. En Pasos Perdidos, las bancadas aliadas de María del Carmen Alva (AP) aseguran que la presencia del banquero como presidente del BCRP sería un aliciente para calmar las aguas a pocas semanas de que el primer ministro Guido Bellido pida la investidura.

Tres voceros respondieron que la continuidad de Velarde sí influye en el voto de confianza. “Si te has dado cuenta, cuando se ha mencionado la palabra Velarde, la situación económica y el dólar han comenzado a bajar. El señor, guste o no, genera confianza económica. A nivel interno y externo. No es un tema al que somos ajenos. Se ve en los medios cómo eso hace que fluya (la estabilidad)”, dijo Karol Paredes, portavoz alterna de AP.

“Sería muy negativo (que Velarde no se quede). Los agentes económicos y, en general, la clase política confían en la garantía del señor Velarde. Sería un error (que no siga). Sería un elemento negativo y pesaría mucho en el debate de la confianza del Congreso”, adelantó el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana.

“No sería bueno para la economía nacional (que no se quede), más bien yo vi con agrado que el señor Velarde haya aceptado”, refirió el vocero de Avanza País, José Williams Zapata, y agregó que en caso no continúe el banquero, ese sería un factor para cuestionar al gabinete. “El señor Velarde tiene una gran aprobación por la población y todos los agentes financieros. Tendría que haber una persona con las mismas características, que no la hay por ahora”, añadió.

APP. Salhuana: Si no sigue pesaría en debate de la confianza. Foto: La República

El mercado no responde

Pese a la posibilidad de que Velarde permanezca en el BCRP, la volatilidad del tipo de cambio no ha menguado. Incluso esta semana, en la que se habló de su continuidad en el ente emisor, el tipo de cambio sigue en carrera alcista. Ayer el dólar cerró en S/ 4,0940, un aumento de 0,34% respecto a la víspera, cuando se ubicó en S/ 4,0800.

De acuerdo con el economista Eduardo Recoba, no existe ningún sustento técnico para que el dólar se encuentre en los niveles actuales y, por tanto, este comportamiento responde a posiciones especulativas de algunos agentes del mercado.

Claves

Crítica. Algunas voces al interior del Ejecutivo han puesto en tela de juicio el papel del BCRP. Fuentes del Gobierno creen que Velarde podría haber hecho mucho más para evitar la disparada del billete verde.

Alza. En lo que va del año, el dólar subió 13,13%.

Voto de confianza. Se especula que la presentación del gabinete Bellido en el Pleno para el voto de confianza se realizaría el 23 de agosto.

