Latam obtiene liquidez de US$ 2.300 millones y proyecta 49% de operación para agosto

Latam Airlines finalizó el trimestre con US$ 2.300 millones de liquidez disponible, US $1.500 millones en caja y US$ 800 millones en línea de financiamiento comprometida DIP (deudor en posesión).

A través de un comunicado, la empresa informó que, en el segundo trimestre, sus ingresos totales sumaron US$ 888,7 millones, lo que implicó una caída de 62,5% respecto de 2019. Los ingresos de pasajeros disminuyeron 77,4%, cuyo impacto fue compensado parcialmente por un incremento de 37,5% en los ingresos de carga.

En el marco de la entrega de los resultados del segundo trimestre del año, Grupo Latam informó que prevé para los próximos seis meses mejores perspectivas operacionales, a pesar del profundo impacto de la pandemia en América Latina en lo que va corrido del año.

“De esta forma, el grupo proyecta alcanzar una capacidad superior al 50% (medido en ASK) al cierre del tercer trimestre de 2021, lo que representaría el nivel más alto de operación de Latam desde que empezó la pandemia”, sostiene el comunicado.

Roberto Alvo, CEO del Grupo Latam Airlines, sostuvo a su turno que las nuevas olas de la pandemia en la región generaron un semestre complejo, que les permitieron seguir recuperando nuestra operación como esperábamos.

“No obstante, los avances en nuestro plan de reestructuración fueron positivos. Además, mantuvimos nuestro liderazgo mundial en puntualidad, aceleramos nuestra reducción de costos, lanzamos nuestros planes de sostenibilidad y de inclusión y garantizamos que nuestros pasajeros volaran cómodos y seguros. Esperamos un segundo semestre más activo, siempre pensando en fortalecer al grupo y cuidar a nuestros clientes”, explicó.

Latam: impulso por aviones cargueros

Las operaciones de carga siguen destacándose por su contribución al grupo, alcanzando ingresos por US$ 370,2 millones durante el trimestre, impulsados, principalmente, por los aviones cargueros que alcanzaron niveles de utilización históricos tras un fuerte escenario de importación y exportación.

Por su parte, los costos disminuyeron 46,5% en relación a igual periodo de 2019, con lo que llegaron a los US$1.246 millones. Es destacable el esfuerzo que ha realizado el grupo por reducir y variabilizar sus costos fijos. El resultado operacional registró pérdidas por US$ 357,7 millones en el trimestre analizado.

Latam proyecta 49% de operación para agosto

La proyección operacional de pasajeros de Latam Airlines para agosto de 2021 se estima que llegue a un 49% (medida en asientos-kilómetros disponibles - ASK) frente al mismo mes de 2019, en un contexto pre pandemia.

La tendencia sigue en un flujo ascendente por cuarto mes consecutivo, anotando la mayor operación proyectada desde el inicio de la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2, con un aumento frente a julio, que fue de 45,6%. De acuerdo a las estimaciones para los próximos meses, el grupo espera cerrar el tercer trimestre con una operación superior al 50%.

Asimismo, prevé aproximadamente 891 vuelos diarios nacionales e internacionales durante agosto, conectando 116 destinos en 16 países. En tanto, el negocio de Carga tiene programados durante el periodo 1.020 vuelos en aviones cargueros, un 19% más que en el mismo mes de 2019. Todas estas proyecciones están sujetas a la evolución de la pandemia así como a las restricciones de viaje en los países donde opera LATAM.

Cabe precisar que, durante julio de 2021, el tráfico de pasajeros (medido en pasajeros-kilómetros rentados - RPK) fue de 39,8% en relación al mismo período de 2019, basado en una operación medida en ASK (asientos-kilómetros disponibles) de un 45,6% comparada con julio del 2019. Esto implicó que el factor de ocupación disminuyera 10,6 puntos porcentuales, llegando a 73,8%.

