Kurt Burneo: “Tiene que haber una respuesta mucho más contundente del BCRP”

¿Considera que el BCR ha intervenido lo suficiente como para atenuar la disparada del tipo de cambio?

La mejor prueba de que no es que el tipo de cambio continúa con tendencia al alza. Tiene que haber una respuesta mucho más contundente por el lado de intervenciones en magnitud y en regularidad en el tiempo por el lado del Banco Central, a pesar de que se conoce que esa elevación del tipo de cambio afecta el Índice de Precios al consumidor (IPC); sin embargo, en mi opinión, las intervenciones son menores a las que debiesen, entendiendo de que la estabilidad monetaria es la razón de ser del Banco Central, es su objetivo principal. Eso implica que la inflación esté dentro del rango, entre 3% y 1% con una meta de 2%.

¿Qué espacio tiene el BCR para intervenir de forma más agresiva?

No es solo vender dólares sino que también podría vender certificados de depósitos indexados al tipo de cambio o los swaps. Otra opción alternativa a utilizar es la posición de cambio del BCR, que está en US$ 58.000 millones. La pregunta es ¿para qué se acumularon posiciones de cambio por US$ 58.000 millones?, ¿cuál era la lógica? Cuando estábamos en el BCR la lógica era, justamente, para atender este tipo de situaciones, pero que va de la mano con el tema de la relación Ejecutivo/Legislativo. Nadie está diciendo que se liquide la posición de cambio, que se venda el íntegro de los US$ 58.000 millones, pero sí da margen para poder actuar quizás más proactivamente en medio de una estrategia. Al final, la subida del tipo de cambio pasa factura por el Índice de Precios al Consumidor (inflación).

¿Hay asidero técnico para tener un tipo de cambio tan alto cuando la balanza comercial del primer semestre ha sido superavitaria?

Más que la balanza comercial miraría la balanza de cuentas corrientes, y hasta donde recuerdo estaba en positivo, básicamente por los precios espectaculares de los metales. El punto es cómo explicar la tendencia al alza del tipo de cambio en un país donde la balanza en cuentas corrientes es superavitaria y es, básicamente, por el tema de incertidumbre, y esa incertidumbre responde en parte al conflicto del Legislativo/Ejecutivo.

¿Existen elementos adicionales de especulación?

Esa incertidumbre también responde a algunos malos medios de comunicación o pseudoperiodistas que siguen alentando la subida del tipo de cambio, avizorando o señalando, por ejemplo, que el tipo va a ser mucho más alto, así que mejor compren ahora. Muchos medios han tomado la cancelación de la reunión del presidente de la República con el presidente del Central como si eso fuera la catástrofe financiera del país y eso no puede ser porque, por último, las instituciones lo definen colectivos, no individualidades.

¿Se ha perdido de vista la institucionalidad del BCRP?

En el BCRP, la política monetaria no es decidida por el señor Velarde, eso se discute en el directorio conformado por 7 miembros y en donde el señor Velarde es uno más. Cuando hablamos de maduración de instituciones hablamos de que estas funcionen al margen de quiénes eventualmente las conduzcan. Allí hablamos de instituciones maduras, lo inverso es personalizarlas, cuando se asume que el derrotero de la institución está determinada por la presencia de una persona en la misma, eso hace mucho daño a la institucionalidad.

