Exportaciones crecieron 47% en primer semestre

Entre enero y junio de este año, las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 24.439 millones, y representan un crecimiento de 47% respecto a similar periodo del 2020, y el más alto si se compara con todos los primeros semestres de años anteriores, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Al respecto, el ministro del sector, Roberto Sánchez, explicó que este buen desempeño obedece a los mayores precios como también a la recuperación sostenida de la producción y la oferta exportable nacional.

En tal sentido, el funcionario señaló que desde su gestión se buscará que estos importantes resultados puedan traducirse en más oportunidades y mayores puestos de trabajo, de manera descentralizada , para los peruanos.

Tomando como base el Reporte Mensual de Comercio-junio 2021, elaborado por la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Comercio Exterior del Mincetur, el ministro Sánchez comentó que la evolución positiva de las exportaciones es resultado del crecimiento de los envíos de productos tradicionales, que crecieron 50,4% (US$ 17.215 millones), y no tradicionales, que aumentaron 40,7% (US$ 7.224 millones).

Otro aspecto a destacar son las exportaciones de joyería, las cuales, en el periodo de análisis, se sextuplicaron y alcanzaron los US$ 47 millones. Y, solo en junio, los envíos fueron de US$ 9 millones (+312%).

Importaciones también crecen

En junio de este año, el volumen total importado alcanzó los 3.256 millones de dólares, representando un crecimiento de 53,4% en comparación con similar mes del año pasado, según reportó el INEI. Este desempeño se debe a la mayor importación de bienes de consumo, materias primas y productos intermedios, bienes de capital y materiales de construcción.

