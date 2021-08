Producción de petróleo “no es suficiente” para recuperación económica mundial, señala EE. UU.

El consejero estadounidense de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, criticó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) por no hacer “suficiente” en cuanto a la producción de petróleo, lo cual amenaza la recuperación de la economía mundial.

“El aumento de los costos de combustible, si no se controla, podría socavar la recuperación mundial en curso. Aunque la OPEP+ se puso de acuerdo recientemente para aumentar la producción, esto no borrará los recortes que se impusieron durante la pandemia. En un momento crítico en la recuperación mundial, esto simplemente no es suficiente”, afirmó en una declaración obtenida por la agencia AFP.

A mediados de julio, los miembros de la OPEP y sus diez aliados acordaron continuar con el aumento modesto de la producción a partir de agosto. El convenio prevé que los 23 miembros del organismo aumenten su producción en 400.000 barriles diarios (bpd) cada mes.

“El Presidente Biden ha dejado claro que quiere tener acceso a precios de energía asequibles y fiables, incluso en el surtidor”, dijo Sullivan.

“Aunque no somos miembros de la OPEP, Estados Unidos siempre mirará a sus socios internacionales en cuestiones importantes que afectan a nuestros asuntos económicos y a nuestra seguridad nacional”, continuó.

Las declaraciones del funcionario repercutieron en los precios del “oro negro” que cayeron bruscamente. De esta forma, el precio del barril de crudo Brent para entrega en octubre perdió un 1,83%, hasta 65,34 dólares, mientras que el precio del barril de WTI en Nueva York para septiembre cayó un 2,11%, hasta 66,85 dólares.

Con información de AFP.