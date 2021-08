Perú se ubica en el penúltimo lugar del Índice de Inclusión Financiera de Credicorp

Con un puntaje de 37,9 sobre 100, Perú ocupa el penúltimo lugar en el ránking general del Índice de Inclusión Financiera (IIF), elaborado por Credicorp. Esta lista mide la inclusión financiera a través de las dimensiones de acceso, uso y calidad percibida.

El estudio, elaborado también para los mercados de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Panamá, señala que el 72% de los peruanos percibe, al menos, una barrera para tener productos financieros de depósito o ahorro; mientras, el 83% tiene, al menos, un producto financiero formal de ahorro o seguro.

El promedio obtenido por los siete países analizados es de 38,3. Panamá registró el mayor puntaje con 52,2. Le siguen Chile (51,6), Ecuador (46,9), Bolivia (38,9), Colombia (38,3), Perú (37,9) y México (35,0).

PAÍS PUNTAJE IIF Panamá 52,2 Chile 51,6 Ecuador 46,9 Bolivia 38,9 Colombia 38,3 Perú 37,9 México 35,0

Credicorp: acceso financiero en el Perú

En Perú, el 87% conoce, al menos, un producto financiero formal. No obstante, el 52% de peruanos no cuenta con ningún producto financiero para el ahorro. Del mismo modo, el 26% manifiesta que no cuenta con ningún seguro. De los que sí poseen un seguro, la mayoría (67%) asegura que se trata de uno público.

No solo eso, pues el 72% de los peruanos percibe al menos una barrera para tener productos financieros de depósito o ahorros: no le alcanza (35%), no le interesa (12%) y, finalmente, porque los costos son altos (12%).

“La percepción de que ‘no se necesita’ está ligada a la falta de conocimiento. Tanto el Estado como el sector privado tienen una tarea importante a realizar en ese aspecto”, señala Enrique Pasquel, gerente de la División de Asuntos Corporativos de Credicorp.

Credicorp: uso financiero en el Perú

Este es el acápite más grave, y podría ser explicado por el golpe de la pandemia: el 73% de peruanos no ha ahorrado en el último año. De los que sí lo hicieron, el 51% mantuvo sus ahorros en una cuenta a nombre propio.

De los peruanos que realizaron transferencias durante el último año, el 35% utilizó aplicativos del celular y el 34% usó billeteras móviles/cuentas conectadas al teléfono.

En cuanto a deudas, el 70% de peruanos indica que paga créditos o préstamos en efectivo, mientras que solo el 6% lo hace a través de una billetera móvil. En esa línea, el 68% asegura que también paga impuestos o multas en efectivo. Solo el 4% manifiesta cumplir con estos pagos a través de una billetera móvil.

Credicorp: calidad financiera en el Perú

En una escala del 1 al 5 (donde 1 es muy mala y 5, muy buena), los peruanos calificaron con 3,02 la facilidad para obtener productos de ahorro o crédito. En esta línea, el 29% considera buena o muy buena la facilidad de obtener productos de ahorro en bancos privados, mientras que el 21%, con financieras o microfinancieras.

El 26% califica positivamente (buena o muy buena) la facilidad de obtener productos de crédito en bancos privados, el 22% otorga la misma calificación a la facilidad para obtener productos de crédito en financieras o microfinancieras.

Finalmente, el 40% de peruanos calificó de muy buena o buena la utilidad de las billeteras móviles, y otro 40% calificó de la misma manera a los aplicativos celulares de las entidades financieras.

Inclusión financiera

Los hombres tienen una mayor inclusión financiera frente a las mujeres, con puntajes de 41 y 35,9, respectivamente. En relación con la edad, las personas mayores de 60 años son las menos incluidas financieramente, con un puntaje de 29,6. Para el rango de edad entre 26 y 42 años el puntaje es 42,0 y para las personas entre 18 y 25 años, el puntaje es de 42,9.

De acuerdo con el IIF, vivir en ámbitos rurales y urbanos es un condicionante de la inclusión financiera en todos los países. Quienes viven en el ámbito urbano alcanzan un puntaje de 40,1 y los que viven en el ámbito rural 31,7.

Además, a mayor nivel educativo de las personas, mayor inclusión financiera. Por ejemplo, quienes tienen estudios universitarios alcanzan un puntaje de 55,1, por encima de aquellos con estudios técnicos (45,5) o de educación secundaria (36,4).

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía de La República y recibe todas las semanas las notas de nuestro suplemento dominical en tu correo electrónico.