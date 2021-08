ComexPerú: El comercio de servicios representa el 61% del PBI total

La participación del sector comercio de servicios en el PBI total del país se elevó a 61%, debido al constante crecimiento registrado por el referido rubro durante los últimos años, informó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

A detalle, este sector está dividido en servicios modernos, compuesto por desarrollo de software, outsourcing, servicios de IT, servicios financieros y propiedad intelectual; y servicios tradicionales, formados por viajes, restaurantes, hoteles, administración pública y transporte.

El gremio refirió que, en el caso de las exportaciones de servicios modernos, estas reportan un crecimiento anual del 10,2% desde 2011, en comparación con los servicios tradicionales, como los viajes y el transporte, actividades que registran avances anuales de 8,8% y de 8,3%, respectivamente.

“Estos datos demuestran que el Perú no es ajeno a la evolución de la economía digital y la exportación de servicios modernos. No obstante, la exportación de estos servicios no está siendo bien rastreada, lo que lleva a depreciar su aporte”, afirmó ComexPerú.

Agregó que, particularmente, en el Perú esto se debe a que “muchos escapan de las mediciones de impuestos y un gran número de empresas no saben que realmente exportan servicios”.

La razón de ello -refirió- es que la tecnología ha avanzado tan rápido y naturalmente que no se han establecido políticas públicas que favorezcan a este sector en particular. Asimismo, el potencial de los servicios “está en las ideas y estas son difíciles de medir”.

Avance del TISA

El gremio consideró que un avance importante logrado por el Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur) en ese sentido es el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA), el cual sería concluido a fin de este año y en cuya negociación participan 23 naciones.

Con el TISA, que busca garantizar la no imposición de restricciones al comercio de servicios, los exportadores peruanos se podrían beneficiar de 10 nuevos mercados con los que no se tiene un acuerdo comercial.

“El desarrollo del sector comercio de servicios, especialmente a nivel de los servicios modernos, ha sido resiliente ante los efectos de la pandemia. Así, las transformaciones tecnológicas han permitido que este tipo de servicios generen más oportunidades de trabajo que ayuden a dinamizar la economía. Estamos en el momento oportuno para implementar estrategias que impulsen el desarrollo de la oferta exportable de servicios basados en conocimientos”, concluyó el gremio.