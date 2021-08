Servir dispone de 517 gerentes para trabajar en entidades públicas

La presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Janery Boyer Carrera, refiere que este organismo técnico especializado en gestión de personal no solo otorga asistencia técnica, sino que también cuenta con 517 gerentes públicos disponibles para apoyar el trabajo en los tres niveles de gobierno.

“Es una bolsa de directivos públicos de distintas especialidades que han accedido a través de concursos meritocráticos organizados por Servir. Esa bolsa de gerentes se asigna a las distintas entidades a solicitud de las mismas. No es una asignación obligatoria”, precisa Boyer.

Y explica que, por los problemas de políticas remunerativas que tiene el Estado, a veces se les paga muy poco, como ocurre, por ejemplo, en un gobierno municipal que puede estar gestionando un proyecto de 150 millones de soles y tiene un jefe de administración a quien su escala remunerativa le permite pagar 1.500 soles.

Con esa remuneración es muy difícil captar a una persona idónea para ese trabajo. Entonces, Servir valora el puesto, que puede ser de 8 mil, 9 mil o 10 mil soles, y paga la diferencia. La entidad pone 1.500 y Servir entrega el resto, previa asignación de presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez que el gerente público ocupa el puesto asignado, su desempeño es monitoreado por Servir.

“ El mensaje a la nueva gestión del Ejecutivo es que hay opciones, y si no la tuvieran estamos dispuestos a apoyar en dicho encargo. Hay que resaltar que cada vez hay una mayor demanda ciudadana por la meritocracia y creo que los controles que está haciendo la prensa, la ciudadanía y nuestro pronunciamiento ayudan a que la nueva gestión entienda que hay procedimientos, que hay reglas y que hay alternativas, sobre todo lo último”, anota Janery Boyer.

Aún cuando Servir apoya a las entidades públicas con asistencia técnica para gestionar mejor el talento humano, esta vez el gobierno central no lo ha solicitado. La funcionaria indica que no está obligado, ya que todas las entidades públicas conocen el ordenamiento jurídico. Menciona que ellas acuden a Servir en forma voluntaria cuando hay aspectos que no comprenden o cuando necesitan un mayor entrenamiento sobre gestión de personal.

“No tienen que recurrir a Servir para preguntar a quién designar y cómo designar, pero es una posibilidad porque este es nuestro rol , un rol preventivo de asesoramiento, de apoyo a las entidades públicas para gestionar de la mejor manera a su personal”, agrega.

Las mayores solicitudes que recibe Servir de las entidades públicas están referidas al sistema de recursos humanos: cómo hacer su selección, condiciones, interpretación de las normas del régimen 276 y 728, qué son las vacaciones, para qué sirven, cómo se otorgan.

Y no se trata solo de los tres niveles de gobierno, el rol de esta entidad también alcanza a los organismos constitucionalmente autónomos como Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y Contraloría General de la República.

