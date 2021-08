Menos del 26% de hogares en 18 departamentos tiene hoy internet

El 61% de países a nivel mundial está por encima del Perú en materia de competitividad de infraestructura digital. Un informe de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) señala que en el primer trimestre del 2021 nuestro país mantenía una velocidad de descarga de internet móvil y fijo promedio de 21 Mbps y 30,4 Mbps, rendimientos 58,8% y 48%, respectivamente, inferiores al promedio global. Según el portal internacional cable.co.uk, también pasamos este año del segundo al cuarto lugar de países con las tarifas de internet más bajas en la Comunidad Andina, con un precio promedio de US$ 1,15 por gigabyte, aunque avanzamos del 85 al 64 a nivel global.

En consecuencia, la intención del Gobierno de promover el acceso a internet como derecho resulta fundamental. Para Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), el anuncio de recuperar la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) sigue esta línea. Cabe recordar que según el Sistema de Seguimiento de Información del Ministerio de Economía y Finanzas, en cuatro proyectos de banda ancha (parte de la RDNFO), ubicados en Ica, Amazonas, Junín y Puno, el porcentaje de avance es menor al 20%.

“Un tema que pasó desapercibido en el mensaje presidencial fue el de la Red Dorsal, proyecto que el Estado asumió para dotar de internet a todo el territorio pero que, por una disputa con la contratista, ha estado muerta para miles de familias. Castillo ha dicho que se va a encargar de destrabar el sistema y que, por lo pronto, todas las entidades del Estado lo van a usar; es decir, no van a tener que contratar con privados, pagando millones cada mes, sino que van a aprovechar la infraestructura propia. Es el inicio de una nueva etapa”, sostiene.

Conectividad y derechos

La idea no es nueva. El acceso a la red es defendido como un derecho fundamental por las Naciones Unidas desde el 2016.

En marzo pasado, el Congreso aprobó un proyecto para darle tal categoría en los artículos 2 y 14 de la Constitución. Como toda reforma constitucional, debió ser aprobada en una segunda legislatura consecutiva, en este caso, la cuarta forzada.

No se dio. El constitucionalista Omar Cairo explica que, mientras no se declare improcedente el cuarto periodo, la única forma de culminar ahora la reforma es mediante referéndum. Pero si el Tribunal Constitucional fallara en contra de aquel Congreso, sería el actual el que tendría la potestad de convertir el acceso a internet en derecho.

Mientras tanto, la conectividad en el plano técnico progresa. Recientemente, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) adecuó su reglamento de calidad para garantizar 70% de velocidad mínima con banda ancha. Pasará del 40% actual al 52% hasta marzo del 2022, y concretará el 70% en diciembre. La tarea es colosal, porque Perú está por debajo de la media de velocidad en la región, una realidad que amplió brechas de educación y desocupación en la pandemia.

El abogado Jaime Delgado recuerda que antes la obligación solo llegaba al 10%, lo cual condenaba a los usuarios a vivir en permanente desventaja frente a otras regiones más desarrolladas, y para las cuales sí existía un marco normativo de velocidad favorable.

“Si solo vemos al internet como servicio, estamos actuando mal. El Estado es sociedad jurídicamente organizada para el bien común, y los privados son parte ahí. Tiene que garantizarse un piso mínimo”, destaca.

La promoción del internet como derecho

El internet ha sido adoptado como un derecho en naciones como Estonia (pionero), Canadá, Portugal, Suecia, Bélgica y Japón.

Los principales operadores, actualmente, ofrecen paquetes a partir de 50 megabytes, según datos de DN Consultores. Hace tres años, además, la velocidad más alta de Internet eran 3 megas; hoy la más alta es de un giga, o sea mil megas.

En julio pasado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) resolvió el Contrato de Concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), celebrado con Azteca Comunicaciones Perú en el 2014.

Alfabetización para todos

Un informe de DN Consultores revela que la tenencia de internet en los hogares peruanos es menor al 26% en 18 departamentos. Ello, pese a que este tipo de servicio a nivel nacional pasó de 28% a 32% en el primer trimestre del 2021, frente a similar periodo del año pasado. El analista Carlos Huamán Tomecich refiere que, aun cuando el nivel de penetración marcó un récord en ese lapso (4% de crecimiento frente a 2% anual en promedio), la reducción de la brecha pasa por un tema de simplificación regulatoria, a cargo del Osiptel, y el uso de contribuciones por parte del MTC para el despliegue de inversiones de los operadores, como ha venido haciendo con el canon por el uso del espectro radioeléctrico.

“De los 32 millones de peruanos, diez no usan internet. De esos diez, cuatro no tienen red en su centro poblado; dos viven en zonas cercanas a redes, pero no valoran el servicio; otros dos viven en centros poblados con conexión, pero no lo saben usar. Finalmente, los últimos dos viven en centros poblados con conexión, valoran y necesitan el internet, pero no pueden pagarlo. La política pública requiere combinar conectividad y alfabetización”, sentencia.

Reacciones

Carlos Huaman T, Analista DN Consultores

“La prioridad nacional debería ser aumentar la tenencia de internet, y a partir de ahí iniciar las políticas públicas que sean necesarias. Es importante definir a partir de qué velocidad es banda ancha”.

Jaime Delgado, abogado

“Es imperioso que resolvamos esto, porque hemos creado una brecha injusta para los sectores más necesitados, la cual ya se amplió. Estamos condenando al fracaso escolar a muchos niños hoy”.

Crisólogo Cáceres, Presidente de Aspec

“Con esta norma del mínimo de 70% de velocidad estamos superando la media de la región, y con el tema de la Red Dorsal muchos planes de las operadoras tienen que replantearse. La tecnología avanza”.

