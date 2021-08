Dólar se encamina a cerrar el 2021 en S/ 3,95 según el mercado

De acuerdo con la última encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a los agentes económicos, el tipo de cambio finalizará el año entre los S/ 3,90 y S/ 3,95.

El sondeo difundido este último viernes muestra que el dólar podría subir entre S/ 0,07 y S/ 0,20 con respecto a las proyecciones que se tenían a fines de junio; asimismo, se apreció un aumento de entre S/ 0,50 respecto a lo que se preveía en diciembre del 2020.

Dólar, economía, BCRP.

De acuerdo con el economista Arturo García, el tipo de cambio debería cerrar conforme a lo estimado por el BCRP siempre y cuando la orientación económica sea la misma que viene pregonando el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, que “tranquilice a los mercados”; además del éxito de los fundamentos económicos que nos lleve a tener una balanza comercial superavitaria por quinto año consecutivo.

“El Perú tiene sólidos fundamentos económicos, y uno de ellos es el tipo de cambio gracias a las reservas internacionales y estos cuatro años ha habido una balanza superavitaria de 7 mil millones de dólares” , expresó el experto.

En esa misma línea, el también docente de ESAN advirtió que el billete verde se mantendrá en el umbral de los S/ 4,00 durante el mes de agosto hasta que no se defina el futuro del gabinete ministerial, es decir, lo que él denominó como el “riesgo político”. No obstante, se mostró confiado en que la divisa estadounidense cierre tal como lo prevé la encuesta del BCRP, aunque aseguró que el tipo de cambio no volverá al promedio de los S/ 3,65.

“Yo sí confió que estará en el rango que el BCRP estima, sobre todo por el éxito que han tenido los fundamentos económicos. Entonces, debe bajar a niveles entre 3,85 y 3,95”, agregó.

Por su parte, el extitular del MEF Alfredo Thorne consideró que el dólar va a terminar el 2021 en S/4,50 y el otro año se estaría llegando a los S/ 6,50.

Para el exfuncionario del gobierno de PPK, existe el riesgo de que el debate constitucional con una Asamblea Constituyente podría eliminar beneficios del sector privado así como la autonomía del BCR. “Eso lo que hace es que el tipo de cambio se deprecie, la gente deja de confiar en el sol y se va al dólar”, aseguró.

Datos

Indicador. En julio, el índice del valor del dólar norteamericano se redujo un 0,2%.

Activos. La posición de cambio al 4 de agosto fue de US$ 58.609 millones, monto menor en US$ 153 millones al registrado a fines de julio.

