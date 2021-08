Mercado de televisión en el Perú generará US$ 615 millones hasta el 2025

La industria de televisión en el Perú generará US$ 615 millones para 2025, con una tasa de crecimiento anual que podría llegar al 0,44%, según un informe Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 de PwC.

El mejor rendimiento lo tienen las plataformas de streaming, también conocidas como over the top (OTT), que tendrán un crecimiento anual del 14,68%, equivalente a US$ 108 millones para este mismo año.

PwC informó que, durante el 2020 y en plena pandemia, la industria televisiva generó US$ 602 millones, dieciséis menos que en el 2019. Se espera que la tendencia a la baja se mantenga hasta 2022, donde los ingresos se estabilizarían y los operadores podrían disponer de mayores recursos, pero con un crecimiento anual menor.

Ignacio Luque, director de Customer de PwC Perú, explica que en Perú, como sucede en mercados desarrollados de Europa o Estados Unidos, la transformación digital impacta en los medios tradicionales de entretenimiento de TV y video en el hogar, con múltiples tecnologías para incrementar la calidad, la cobertura y la conveniencia.

“Por otro lado, desde el punto de vista del consumidor, observamos que la tendencia del aumento de las suscripciones digitales y la atractividad a las OTT es impulsada por un cambio de las preferencias hacia nuevos y más diversos contenidos, medios más innovadores de entretenimiento multiplataforma y a la mayor disponibilidad de tecnología que habilita la penetración de plataformas de video”, explica.

Televisión por pago cae

El informe revela también que el mercado de televisión por pago continuaba perdiendo suscriptores en la segunda mitad de 2020. El impacto de la pandemia habría agudizado la caída de un sector que ya mostraba algunas dificultades para mantener su número de clientes debido a la atractiva propuesta de las OTT.

“Con una caída de 8,2%, el 2020 mostró la caída anual más grande de suscriptores de la televisión por pago, llegando a 2,2 millones”, señala.

La proyección del estudio es que esta tendencia se mantenga, pero en un porcentaje mucho menor (-1,9% anual), dejando a dos millones de hogares con servicios de televisión por pago en 2025.

Pese a esta tendencia, se espera un incremento modesto en los ingresos por suscripción dentro de los próximos cinco años, llegando a generar 606 millones de dólares en 2025. Esto sugiere que las empresas del sector apuntan a crear más servicios premium para aumentar el costo mensual.

Over the top

El documento de PwC precisa que los ingresos de las plataformas OTT en el Perú llegarán a los US$ 108 millones en 2025, en comparación con los US$ 54 millones generados en 2020, con una tasa de crecimiento promedio anual de 14,6%.

Justamente, el ingreso de nuevas plataformas (Apple TV, HBO Max, entre otras) a nuestro país para competir con las ya establecidas en el mercado peruano ha impulsado el crecimiento de este sector.

A nivel Latinoamericano, si bien Perú se mantendrá como el mercado más pequeño en cuanto a ingresos, se espera que presente el crecimiento porcentual más alto. México (US$ 1,455 millones para 2025) y Brasil (US$ 1,253 millones para 2025) seguirán siendo los líderes regionales.

