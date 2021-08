Los precios de los alimentos ya habrían logrado límite

Los precios de los principales alimentos que forman parte de la canasta básica familiar mantienen su volatilidad. El tipo de cambio sigue en la barrera de los S/ 4,00 y, aunque presentó ligeros retrocesos, ayer cotizó en S/ 4,0500. Del mismo modo, los commodities como la soja, el trigo y el maíz continúan con su racha a la baja. El primero perdió 35,5 centavos a US$ 13,18 por bushel en la Bolsa de Chicago. En tanto, el insumo usado para el pan cayó 10 centavos a US$ 7,195 dólares por bushel, mientras que el alimento principal del pollo retrocedió 8,5 centavos a US$ 5,5075 por bushel.

De acuerdo al economista Elmer Cuba, entrevistado en RTV Economía, el contexto antes mencionado confluyó para desatar la inflación que se aprecia desde hace ya tres meses.

“No es la demanda agregada la que está presionando a los precios, estos se han dado por un choque de ofertas, me refiero al tipo de cambio y la elevación de los costos de los commodities, por lo tanto hay que esperar que ese choque se vaya desvaneciendo”, detalló el experto en diálogo con La República.

El también socio de Macroconsult manifestó que el alto índice de precios al consumidor (IPC) ha llegado a su límite. “El impacto en los precios de los alimentos ya se ha dado y no hay mucho que hacer allí. Van a empezar a bajar más adelante y los salarios se van a recuperar. Si bien ha sido pésima la noticia de que han subido las cosas, debemos dejar en claro que esto ha sido en todo el planeta”, precisó.

Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advirtió que de mantenerse el tipo de cambio alrededor de los niveles actuales (por encima de los S/ 4,00), la inflación cerraría este año por encima del rango meta del BCR , que es de entre 1% y 3%, lo que podría derivar a que la autoridad monetaria eleve su tasa de referencia actual (0,25%). Cabe precisar que en julio el IPC llegó a 3,8%.

Cuba sugirió que “la única manera de contrarrestar esta situación será con nuevos empleos y salarios que permitan acomodar mejor el impacto en el IPC, y no mediante el control de los precios”, lo cual será posible, en palabras del especialista, “si la economía peruana no pierde el paso y mantiene sus fundamentos”.

Tarifa eléctrica subió 3,5%

La tarifa doméstica de electricidad registra una variación promedio de 3,5% para agosto , advirtió el experto en temas energéticos Rafael Laca. El ingeniero señaló a La República que las tarifas están indexadas a la variación de metales como el cobre y aluminio, así como al tipo de cambio, que hoy supera los S/ 4,00, y esto coincidió con los días en los que se establecen los criterios tarifarios por mes.

