Transacciones en Perú con dólares en casas de cambio digital se triplicaron por especulación

El ticket promedio también se elevó. En el caso de las personas naturales, pasó de US$ 880 a US$ 1.280; mientras que en empresas, pasó de US$ 5.400 a US$ 7.550. Foto: difusión

Desde el 29 de julio, las grandes empresas fueron las más interesadas en adquirir la divisa, mientras las pymes y personas naturales fueron las últimas en sumarse a la ola compradora. El 80% de operaciones provino de Lima, reportó Inka Money.

