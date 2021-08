Ejecutivo da el primer paso para fortalecer Petroperú

En un contexto donde el tipo de cambio sigue volátil al alza y el barril de petróleo superó los US$ 70, el presidente Pedro Castillo adelantó en su primer mensaje a la nación que su gestión impulsará la participación de Petroperú en todos los aspectos de la industria petrolera, para así regular los precios finales y “evitar que se explote al ciudadano”.

En esa línea, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Iván Merino, ratificó ante los líderes y representantes sindicales de la petrolera estatal que fortalecerán Petroperú, y para ello será clave el esfuerzo articulado con los trabajadores, comunidades aledañas a los lotes y otros actores sociales.

Un cambio necesario

El investigador de la UNMSM Jorge Manco Zaconetti consideró acertado este propósito y explicó que el ministro Merino debe notificar, mediante oficio, la suspensión de cualquier transferencia a terceros y privados de los lotes cuyos contratos están por terminar, los cuales deben ir a Petroperú para evaluar económica y prospectivamente con qué lotes se quedarán y cuáles licitarán.

Además, recordó que Castillo tendrá la oportunidad de inaugurar la nueva Refinería de Talara, la cual permitirá procesar el crudo pesado de la selva y combustibles limpios que importamos (diésel de 50 partes por millón de azufre) con alto valor agregado.

“Al contar Castillo en la junta de accionistas de Petroperú con dos agentes políticos que no están alineados a teorías liberales que han fracasado en el sector petrolero –Iván Merino (Minem) y Pedro Francke (MEF)– se hará más activo al Estado, y buscará cambiar el chip privatizador que lastra a la petrolera, en pro de contar con precios justos para todos”, apuntó.

Para Manco, este fortalecimiento sería incompleto y débil si es que Petroperú no cuenta con lotes propios de producción para percibir así la renta petrolera y no comprar el petróleo pagando precios internacionales (como ahora). Por ejemplo, si el Perú alcanza los 40 mil barriles de petróleo propios, estos se producirán al costo, como máximo, en US$ 30 el barril, y si está US$ 70 la diferencia se cubre con la renta petrolera, señaló el experto.

“Para que sea completo el cambio, Petroperú no solo debe participar en la producción, refinación, transporte o distribución mayorista, sino también en la minorista”, anotó; y para aterrizar las nuevas políticas en los bolsillos de los ciudadanos, alegó que se deben ejecutar cierta cantidad de grifos administrados completamente por la empresa estatal.

Finalmente, recordó que Petroperú cuenta con la cadena de grifos Petrored, pero no pone los precios y solo comercializa bajo ciertas condiciones que hacen que pierda mercado “por la falta de visión, desidia y el afán privatizador de su directorio”.

Diálogo con mineras chinas

El ministro Iván Merino entabló una reunión con representantes de empresas mineras de China para ratificar las coincidencias entre ambas naciones y explorar el potencial de inversión en nuestro mercado, en pro del nuevo enfoque de rentabilidad social impulsado por Castillo.

Participaron los directivos de Chinalco (Toromocho), MMG (Las Bambas), Shougang Hierro Perú y de China National Petroleum Corporation (CNPC).

El dato

Renegociar. Castillo enfatizó en su discurso que buscarán adecuar los contratos con garantía de estabilidad tributaria ante las circunstancias cambiantes del mercado.

