Turismo: Gobierno hereda un sector con pérdidas por más de US$ 5 mil millones

La designación de Roberto Sánchez como ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la juramentación plena del gabinete ministerial representan solo el primer paso para la recuperación del sector más sensible ante el confinamiento. Y es que Pedro Castillo hereda una cartera que en el 2020 dejó de percibir US$ 5 mil millones, y que para este año no se estima en más de US$ 500 millones .

El presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Enrique Quiñones, refiere que, si bien los hoteles y negocios durante Fiestas Patrias se han visto inyectados con una ocupación al 100% en regiones clave del Perú como Lima, Cusco, Ica y Arequipa, solo han podido hacerlo sobre su capacidad ya recortada. En este sentido, explica que, de los 4.300.000 turistas extranjeros que llegaban al año antes del virus, solo 2.200.000 lo hacían por aeropuerto. De ellos, actualmente solo se esperan no más del 400.000 para el 2021, es decir, el 20% . Además, advierte que los aforos en buses para visitantes extranjeros solo representa hoy un sobreprecio innecesario para ellos.

“Hay países a los que les estamos cerrando las fronteras, pero que se están reabriendo a otros. Quizá deberíamos recibir brasileros vacunados, hay unos 34 millones de ellos que podrían llegar al Perú. Ahora somos uno de los países más abiertos de Latinoamérica junto a Ecuador, Colombia y México, pero hay algunas cosas que podríamos dejar atrás. Por ejemplo, la declaración jurada del Minsa para ingresar con información que ya no es tan válida, como explicar dónde se va a hacer la cuarentena. Es un poco irrelevante, además de que la gran mayoría ya viene vacunado”, señala.

Turismo interno

El titular de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta, advierte que más del 40% de las agencias de viaje ha cerrado hasta la fecha, por lo que se requieren propuestas urgentes, como la exoneración del IGV para paquetes turísticos y un nuevo crédito para los operadores, además de ampliar el plazo de gracia de Reactiva Perú.

“Los viajes en Fiestas Patrias del 2019 fueron de 1.242.187. En cambio, este año no se movieron más de 80.000 . La recuperación del turismo receptivo será lenta y progresiva, quizás para inicios del 2023 se tengan los números del 2019. Esto evidentemente dependerá de la política adoptada por el actual Gobierno”, sostuvo.

Dicha posición es respaldada por Sebastián Silva Buse, gerente general de Pacífico Adventures, quien estima que en la presente temporada de avistamiento de ballenas, entre julio y octubre, llegarán a más del 50% de expedicionarios que tenían previsto. No obstante, advierte que alentar de forma sostenible la recuperación del turismo de observación de fauna marina (en su caso, llegaba a las 6.000 visitas prepandemia) pasa también por la creación de una reserva al norte del Perú, ecosistema influenciado por la Corriente Ecuatorial.

“El respaldo a la creación de un área protegida en el mar tropical peruano debería ser una exigencia para el próximo Gobierno. Tiene años en proyecto y no se ha podido concretar porque existen conflictos de intereses, debido a que se traslapan lotes petroleros en las zonas propuestas para la reserva”, apunta el biólogo.

Hoteles y restaurantes

Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), advirtió que el Gobierno de Pedro Castillo recibe un sector quebrado con no más de 90.000 negocios de los 200.000 que existían antes de la pandemia. Por ello, pidió continuar con medidas como las terrazas gastronómicas y poner en marcha otras, como la exoneración del IGV durante tres años y más feriados largos. Consideró también que el sector de restaurantes podría recuperarse en un 80% hasta fin de año gracias a la flexibilización de aforos.

“Para fin de año tendremos muchas personas ya vacunadas. La única manera de reactivar el turismo es dando fines de semana largos y no tantas restricciones. El delivery ha ayudado a las pollerías y chifas, pero en salón todavía está fatal, en especial de comida peruana. Un turista extranjero de clase A puede gastar entre US$ 150 y US$ 200 por comida”, explicó.

La gerente general de la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP), Tibisay Monsalve, apunta que, pese a que el sector hotelero del Perú es uno de los más preparados en materia de seguridad sanitaria en la región, mejorar aspectos como la brecha en infraestructura de conectividad será fundamental para el éxito de este gabinete.

“El Jorge Chávez sigue retrasando la construcción de su segunda terminal, aduciendo que, como había pandemia, no iban a llegar muchos turistas. Entonces se podía postergar. Eso es algo que nos parece absurdo. Tanto así que, apenas pudieron movilizarse peruanos para vacunarse en otro país, el aeropuerto se vio saturado. Es imposible que podamos llenar los hoteles si no tenemos mayor conectividad aérea”, afianza.

Cusco: alta demanda superó boleterías de Machu Picchu

Las expectativas de recuperación de turistas en el Santuario Histórico de Machu Picchu se vieron largamente superadas tras el alivio de restricciones y el fin de semana largo por Fiestas Patrias. Así, los boletos de ingreso se agotaron hasta el 7 de agosto.

Pese a los comunicados de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDCC), largas colas de visitantes y operadores se formaron en las sedes de cultura de la calle Garcilaso (Cusco) y Aguas Calientes (Machu Picchu), con la esperanza de conseguir una entrada a la maravilla mundial.

Fernando Santoyo, presidente del directorio de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (Emufec), advirtió que esta situación agravará el índice de insatisfacción de los visitantes, que antes de la pandemia superaba el 28%. Consideró además que el aforo permitido de 2.244 personas debe ser aplicado por flujos de horario y no por día.

Reacciones

Enrique Quiñones, presidente de Apotur

“Es necesario que, desde el Gobierno, las campañas de promoción del Perú y sus destinos se potencien para lo que resta del año. Está más que comprobado que los viajes no son fuente de contagio”.

Ricardo Acosta, presidente de Apavit

“La gran ventaja con que contamos sobre el resto del mundo es que vivimos en uno de los países más ricos en gastronomía, cultura, y con un pueblo maravilloso que es muy receptivo a los turistas”.

