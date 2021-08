Ofrecimiento de bono S/ 700 es una propuesta tangible

Aunque no queda claro a quién se le entregaría el nuevo bono de S/ 700 ofrecido por el presidente Pedro Castillo, existe un consenso en torno a que contribuiría rápidamente a reducir las brechas de desempleo y reactivar la cadena de consumo, acechadas por la pandemia.

El economista José de Echave explica que políticas de este tipo son sugeridas por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues conllevan un doble rol: compensar a los sectores más golpeados y, al mismo tiempo, reactivar la economía.

Por supuesto, no forma parte de una medida aislada. Es todo un plan articulado que implica dinamizar la inversión pública y otorgar créditos a las micro y pequeñas empresas. No obstante, reconoce que, de ser un bono focalizado, podría presentar los mismos problemas que sus predecesores.

“Es cierto que la economía se ha recuperado, pero no con empleo adecuado. Me inclinaría a pensar que se podría focalizar el bono, pero la verdad es que la focalización no funcionó muy bien el año pasado y no tengo una idea clara de cuánto se ha aprendido al respecto”, agregó.

En efecto, hasta la primera semana de julio, de los 4,7 millones de hogares beneficiados con el Bono 600, alrededor de 400.000 en nivel de riesgo extremo (9% del total) no lo habían cobrado. Por ello, el diseño de un nuevo planillón para el subsidio o la universalización del mismo no pueden descartarse.

“Los bonos no son una dádiva. Son un derecho legítimo de la ciudadanía para ser compensada de las pérdidas por el confinamiento y la paralización de actividades. Nuestra economía está segmentada: el 70% del PBI lo produce el 30% del empleo. Y el 30% del PBI lo produce el 70% del empleo del sector informal”, apunta Humberto Campodónico, exasesor de Nuevo Perú.

MEF en línea con el bono

La elección de Pedro Francke como ministro de Economía alimenta las expectativas de entrega de un nuevo bono universal. Antes, aseguró que sí es posible aumentar de 4% a 6% del PBI con este mecanismo. “Tenemos 75 mil millones de ahorro fiscal, bastan para 12 bonos universales. Este es el momento de la emergencia”, dijo.

