En un viernes altamente volátil tras la juramentación del gabinete Bellido, el dólar alcanzó su máximo histórico y cerró la semana en S/ 4,070, pese a las operaciones que realizó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para contener el alza del tipo de cambio.

La entidad monetaria tuvo que vender US$ 293 millones, colocó Repos para proveer US$ 400 millones, colocó swaps cambiarios por S/ 535 millones y CDR por S/ 380 millones, en una jornada que terminó sin la designación del nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Si bien para JP Morgan la demora en el nombramiento del ministro de Economía exacerbó las preocupaciones de los inversores, para el profesor e investigador de Centrum Católica Kurt Burneo, el fortalecimiento de la moneda estadounidense se debe a la especulación, “ya que se están comprando dólares –suponiendo que seguirá subiendo– para revenderlo más caro”. En concreto, indicó que no existe fundamentos para que la divisa estadounidense rompa la barrera de los S/ 4,00.

Mientras que el economista Eduardo Recoba explicó que el fuerte incremento del dólar es producto de la extensión de la incertidumbre política que viene atravesando el país desde hace varias semanas, con el retraso de los resultados finales de las elecciones y al que ahora se le suma la incertidumbre por no saber quién será la persona que reemplace a Waldo Mendoza.

“Se ha extendido la incertidumbre política de acuerdo con lo que hemos visto, un gabinete muy precario, que no cuenta con las garantías que necesita en este momento el mercado, garantías básicas como tener un ministro de Economía, autoridades monetarias firmes que ya estén actuando contra estas volatilidades”, subrayó Recoba.

Cabe indicar, además, que en las últimas semanas Pedro Castillo pidió a Julio Velarde quedarse como presidente del BCRP, y aún se desconoce si lo aceptará.

Revertir alza

Según Recoba, esta tendencia al alza del tipo de cambio solo sería transitoria y comenzaría a retroceder una vez el presidente Castillo y el próximo titular del MEF transmitan señales de calma.

“Tiene que ser un ministro que este fin de semana debe iniciar una ronda de conversaciones con los principales actores de los mercados, como gremios empresariales y mypes”, anotó el experto.

En esa misma línea, Matías Maciel, CEO de Rextie.com, señaló que será el propio mercado quien le dé una lección al presidente de la República al no haber priorizado la juramentación del titular del MEF.

“Habrá que ver las acciones de Gobierno, y eso es lo que va a generar un cambio. Hasta ahora son solo expectativas y habrá algún tipo de asimilación del mensaje del mercado hacia Castillo. ‘No nos gusta esto y no está en línea con lo que nosotros esperábamos’. Al final, eso es lo que pasará”, expresó el ejecutivo de la casa de cambio virtual.

La posible integración de Pedro Francke podría devolver la tranquilidad al mercado, estimo Maciel.

Al cierre de esta nota el premier Guido Bellido aseguró a través de su cuenta de Twitter que “Pedro Francke tiene todo nuestro respaldo para la aplicación de la política económica de estabilidad, expresada en el plan Bicentenario. Trabajaremos en conjunto y unidad por la patria”, subrayó, en un claro intento de convencer al economista de la PUCP.

Bolsa en caída libre

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cayó hasta -5,84%, la segunda mayor caída en el año luego del -7,74% que se registró el último 7 de junio .

Las acciones que más cayeron fueron las de Telefónica (-21,62%), Intercopr (-12,37%), Minera Rio (-14,49%), Azucarera Casagrande (-15,18%) y Credicorp (-16,29%). Esta última compañía cerró sus acciones en la Bolsa de Nueva York hasta en US$ 100,96, una caída de US$ 19,73 con respecto al cierre del 29 de julio cuando finalizó en US$ 120,69.

No obstante, el Perú mantiene sus calificaciones crediticias de grado de inversión como una de las mejores en la región. Moody’s aseguró que la economía peruana aún tiene resistencia y solidez fiscal. Y la meta es que el PBI crezca más de 10% este año.

Así reaccionó el mercado en la era Castillo

En Londres, los bonos en dólares de Perú con vencimiento el 2060 bajaban 2 centavos por dólar para cotizar a 88,4 centavos, cerca de mínimos de un mes. En tanto, el papel que vence el 2032 cedía 2,8 centavos, según datos de Refinitiv.

A fines de diciembre el dólar se cotizaba a S/ 3,62. Subió durante el primer trimestre a consecuencia del impacto de las políticas económicas de la Reserva Federal de EEUU (FED). En lo que va del 2021, el dólar avanzó en 12,46%.

“Si Francke termina formando parte, creo que ayudaría, daría un mensaje en la dirección correcta al mercado. No creo que sea lo que se necesite para solucionar las cosas, pero sí estoy de acuerdo en eso. Acá lo que hay es una reacción a los nombres”, precisó Maciel.

Reacciones

Eduardo Recoba, economista

“Esto es producto de la extensión de la incertidumbre que estamos viviendo desde hace siete u ocho semanas, que provocó que hace un mes el tipo de cambio llegara a los S/ 3,987”.

Kurt Burneo, investigador en Centrum Católica

“Los fundamentos macro no justifican un dólar por encima de S/ 4, es pura especulación: gente compra dólares hoy para, suponiendo que suba, vender más caro después. Se pueden quemar”.

