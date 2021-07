Capeco: Gobierno de Pedro Castillo debe definir su política general de vivienda

Jorge Zapata Ríos, presidente del consejo directivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), apuntó omisiones referidas al sector tras el mensaje a la nación y parcial juramentación del gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo.

¿Cómo encuentra este Gobierno el sector de construcción?

Se ha promulgado la Ley de desarrollo urbano sostenible, a la cual todavía hay que hacerle un reglamento. Lo ideal hubiera sido que lo haga el Gobierno anterior, pues este viene con ideas distintas. Pero vamos a ver qué pasa.

En el tema de la obra pública también ha habido una serie de propuestas y asuntos que hemos venido trabajando, y algunos de ellos ya se habían implementado. Vamos a ver su continuidad. Sin embargo, todo esto pasa, primero, por definir cuál va a ser la política general de vivienda, de la que tampoco se ha dicho mucho en el mensaje presidencial. Solo se habló de un apoyo para Techo Propio, pero no se dijo más.

Los anuncios de qué obras van a priorizarse también son importantes. No se ha hablado, lo cual es extraño, de las líneas 3, 4 y 5 del Metro de Lima, que es una obra que el Gobierno de Sagasti le dejó. Tampoco de la Carretera Central, que está en un punto más avanzado. Se ha hablado de un tren de la sierra y otro de la costa, pero no tenemos idea de cuánto puede costar y cómo hacerlo, si es con intervención privada o del sector público, o bajo contrato entre Estados. Eso es lo más grave, que habiendo proyectos avanzados no se diga nada de ellos.

¿Qué otras señales espera el sector?

En cuanto a infraestructura y obra pública, también debemos saber si se va a seguir con los convenios de Gobierno a Gobierno, se va a profundizar en el sistema de ejecución y supervisión de obras a través de los PMO, que es una propuesta interesante, o si va continuarse con las juntas de resolución de disputa, que también es una propuesta que ha venido funcionando y que se debería promover.

¿Acertó Castillo con este primer gabinete?

Nuestra impresión es de preocupación y sorpresa. Todos esperábamos una propuesta más moderada durante el juramento de ministros. Lamentablemente, no ha sido así, con un gabinete muy alineado con la posición de Cerrón y de Perú Libre.

Necesitábamos saber cuál sería el rumbo de la economía, pero se ha visto bastante desorden y falta de acuerdo entre ellos mismos. Preocupa que, no habiendo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el referente sea el primer ministro. Eso también crea bastante incertidumbre porque es un puesto clave.

La incertidumbre arrastra a la especulación, por desgracia.

Sí. Suben los precios del insumo más importante para la construcción de viviendas: la compra de terrenos. Lamentablemente, los terrenos aún se siguen vendiendo en dólares, entonces ese insumo sube y es muy relevante para el sector. Luego, hay muchos materiales que tienen componentes en dólares; y otros que se venden en esa moneda, como el acero. Hay que recordar que estos ya habían tenido un fuerte aumento en los últimos meses.

¿Cuál es la recomendación desde Capeco?

Nuestra recomendación es la que siempre le hemos hecho. La política debe ser de diálogo, no debe ser confrontación en todo momento. Es el arte de conversar y alcanzar acuerdos por el bienestar del país. Habrá cosas donde no siempre se conseguirá, pero hay muchas otras en las que sí. Pero gobernar sin escuchar a los demás nos va a conducir al fracaso inexorablemente y el nombramiento de este gabinete ha ido en esa línea.

