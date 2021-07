Pedro Castillo: “Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”

El presidente de la República, Pedro Castillo anunció que durante su gobierno los proyectos de inversión deberán cumplir con el criterio de rentabilidad social.

“Todo proyecto debe contribuir con dinamizar la economía local, regional y nacional, incrementar realmente el ingreso nacional propiciando el ingreso neto de capitales y que los beneficio se contabilicen localmente, donde la recaudación de impuestos y regalías sea positiva y relevante”, explicó el mandatario.

Agregó que el proyecto deberá mejorar el nivel de empleos y salarios de acuerdo a lo que señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el de realizar transferencias tecnológicos y mejorar la distribución de ingresos donde la intervención “no genere grupos privilegiados y otros excluidos”.

“[Los proyectos deberán] promover y preservar la cultura y medio ambiente, toda intervención tiene que cuantificar certeramente el cierre de minas y otorgar garantías reales sobre cualquier pasivo ambiental. Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”, precisó el actual jefe de Estado.

