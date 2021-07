En el 2020, las importaciones de café sin tostar ni descafeinar en Suecia ascendieron a 109.751 toneladas por US$ 328 millones. Un volumen similar al año previo, pero un aumento de 7% en valor, con una recuperación tras la caída de 5% del 2018.

Del total importado por Suecia, el Perú despachó 10.700 toneladas por US$ 34 millones, lo que significó una reducción de 18% en volumen y 9% en valor respecto al año previo, según información del portal Fresh Fruit.

“Si bien el café es el principal producto peruano enviado al mercado sueco, acumulando 55% de participación, las exportaciones de este grano en la mencionada presentación se contrajeron 10% en valor en el 2018, y desde ese punto han venido cayendo a un ritmo promedio de 8%”, señala el informe.

Suecia: café peruano en competencia

Entre los principales proveedores de café a Suecia, Honduras empató por primera vez con el Perú en el segundo puesto, con un valor de importación de US$ 39 millones y 12% de participación para cada uno. En el 2019, el grano hondureño habría acumulado US$ 35 millones, mientras que el del Perú sumó US$ 49 millones.

Del mismo modo, Brasil fue el país que ocupó el primer puesto, gracias a un 31% de participación que le proveyó US$ 101 millones.

Por el lado de los precios, Colombia, que ocupó el cuarto lugar (6% de participación), fue el país que mejor precio obtuvo dentro de los cinco principales exportadores: US$ 3,62 por kilogramo. A este producto le siguió el grano belga (8% de participación), con una cotización de US$ 3,60 por kilogramo. El grano peruano ocupó el cuarto puesto, con US$ 3,49 por kilogramo, un precio 5% mayor al del 2019.

