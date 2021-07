Prendas importadas saturan el mercado y entran a precios bajos

Desde 2015 hasta el año pasado, como producto de la caída de la producción del sector textil y confecciones nacional, se dejaron de crear 135.000 puestos de trabajo directos, según el gerente del Instituto de Estudios Económicos (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Antonio Castillo.

El especialista advierte que, por otro lado, se ha podido observar el ingreso masivo de productos textiles de origen asiático, el cual ha continuado ingresando pese a la paralización de nuestra industria por varios meses ante el Covid-19 (ver infografía).

Infografía - La República

Impacto

Vale precisar que las prendas chinas solían ingresar a US$ 12,88 por kilo en 2019 y, hasta 2020, bajaron a US$ 7,08 por kilo, según estimaciones de la SNI, y en testimonio de emprendedores como Magno Chávez (Shennys Jeans), la elaboración de una prenda les cuesta hasta poco más de S/ 30, mientras que las importadas entran a menos de US$ 2 por unidad.

Asimismo, Castillo explica que la producción de prendas se encuentra muy por debajo del nivel previo a la pandemia: hay un crecimiento de 27,9% entre enero y mayo del 2021 respecto al mismo periodo del 2020, pero se ve una caída de -28,5% si se lo compara con dicho lapso del 2019.

Solo en 2020, el sector textil y confecciones nacional generó 321.000 puestos de trabajo directos, cifra más baja por la crisis sanitaria , aunque entre 2015 y 2019 el empleo fue contrayéndose a una tasa anual de 2,8%.

En los últimos cuatro años previos a la pandemia, prosigue Castillo, el volumen importado de confecciones acumuló un crecimiento de 52%, al pasar de más de 202 millones de unidades en 2016 a 308 millones de unidades en 2019.

El dato

Búsqueda. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, recalcó que el emporio comercial está dispuesto a tender puentes de diálogo con la gestión de Castillo, y espera que apliquen las salvaguardas a prendas chinas.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía de La República y recibe todas las semanas las notas de nuestro suplemento dominical en tu correo electrónico.