Precio de vivienda en Lima sube y se ubica en US$ 1.652

A pesar de la pandemia, el ticket promedio por metro cuadrado de la vivienda en Lima metropolitana subió ligeramente y se ubicó en US$ 1.652 al cierre de junio de este año. Esta cifra es mayor a la reportada en similar mes del 2020, cuando el valor promedio era de US$ 1.639, según un análisis elaborado por la plataforma Properati.

Si desagregamos los datos por zonas, Lima sur fue la que registró un mayor incremento en su ticket promedio, pues subió US$ 352 y actualmente se encuentra en US$ 1.274. Antes el metraje tenía un valor de US$ 922. En tanto, Lima centro reportó un valor en su metro cuadrado de US$ 2.083, frente a los US$ 1.769 de junio del 2020.

La vivienda en Lima norte subió apenas US$ 11 y ahora cuesta US$ 896 el metro cuadrado, en comparación con junio del año pasado, cuando el ticket se ubicaba en US$ 885. Por otro lado, Lima este fue el único segmento que reportó una caída en el precio de vivienda. De acuerdo al estudio, en esta zona el metro cuadrado está en US$ 1.076, mientras que hace 12 meses el valor promedio era de US$ 1.180. Es decir, bajó US$ 104 en el último año.

Colocaciones

A pesar que estamos en un escenario donde el precio de vivienda ha sufrido un ligero incremento, ello no ha sido impedimento para que las familias posterguen su decisión de compra.

De acuerdo al Fondo Mivivienda, en el primer semestre los créditos del FMV están por encima del 110% al del 2020 y en 30% respecto al 2019.

Ante ello, Pedro Sevilla, presidente del directorio del Fondo Mivivienda, dijo que gracias a este buen ritmo se superaría la meta que se habían trazado en colocaciones del Nuevo Crédito Mivivienda. “Para el 2021, nuestras proyecciones eran hacer 11.000 créditos Mivivienda y seguramente vamos a hacer más , podríamos llegar hasta 12.000″, señaló durante la inauguración de la feria online Locura Inmobiliaria, organizada por la ASEI.

El 71% que busca vivienda tiene entre 18 y 34 años

El análisis realizado por Properati revela que Santiago de Surco es el distrito más buscado a la hora de querer adquirir una vivienda, al ser preferido por un 11,9%, le siguen La Molina con 7,19%, San Miguel con 6,32%, San Martín de Porres con un 6,07% y San Borja con 5,73%.

Asimismo, el estudio señala que el 71% de personas que están buscando una vivienda tienen entre 18 y 34 años.

Actualmente, las personas están buscando viviendas con mayor metraje, sobre todo en el caso de los distritos de Lima top. Ello debido al contexto de la nueva normalidad, donde el trabajo transcurre también el hogar y se requiere mayor espacio de convivencia como estudios, balcones, jardines, entre otros.

