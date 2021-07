Inversiones de Warren Buffet cayeron cerca de US$ 6.000 millones en un solo día

De acuerdo a medios internacionales, las inversiones del multimillonario Warren Buffett cayeron entre 1% y 4% en la Bolsa de Nueva York por las cotizaciones de las acciones de cuatro de sus compañías.

Según información de la revista Business Insider, la gran pérdida ascendió a US$ 5.900 millones y se dio a inicios de esta semana, debido a la caída de las acciones de Coca Cola, Apple, Bank of America y American Express; marcas de su empresa inversora Berkshire Hathaway.

Pese a este tropiezo, los analistas apuntan a que esta caída no es realmente preocupante para el legendario inversor norteamericano, ya que Buffett basa su estrategia de inversiones en el sistema buy and hold (comprar y mantener), por lo que solo se centra en los resultados a largo plazo.

Esto se ve especialmente reflejado con su inversión en Apple, empresa en la cual compró acciones por un valor de US$ 36.000 millones y logró ganar poco más de US$ 90.000 millones en el proceso, ya que su cartera con esos activos tiene un valor de US$ 126.000 millones.

Su inversión en Coca-Cola fue de US$ 1.300 millones, que ahora valen US$ 22.000 millones. Por su parte, en American Express su participación de US$ 25.000 millones tiene una base de costos de US$ 1.300 millones. En tanto, los US$ 15.000 millones gastados para adquirir acciones de Bank of America ahora valen US$ 37.000 millones.

En general, las ganancias totales no realizadas de Buffett en estas cuatro acciones superan los US$ 150.000 millones, más que la capitalización de mercado de Starbucks (136.000 millones de dólares), IBM (123.000 millones de dólares) o Goldman Sachs (120.000 millones de dólares).

Con información de Cronista y Ámbito.