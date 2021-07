Arequipa: costo de un módulo en Majes II podría costar más de US$ 2 millones

La promesa del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, es que los pequeños y medianos agricultores accedan a las tierras del proyecto Majes Siguas II. En campaña primero habló de reducir los módulos a 10 o 20 hectáreas y ahora la propuesta es la asociatividad. ¿Es posible que los agricultores logren invertir adquiriendo parte de las tierras?

Son 38.500 hectáreas que se buscan irrigar en el proyecto agroindustrial. Cada módulo a vender tendrá 200 hectáreas y cada hectárea valdría 11 mil dólares. Así lo estimó Napoleón Ocsa, gerente de Autodema. Esto lo definirá ProInversión. El valor se elevó por el cambio tecnológico de US$ 104 millones, porque antes el precio base por hectárea era de US$ 5 500. Si hoy pusieran en venta las tierras, cada módulo de 200 hectáreas superaría los US$ 2 millones.

Sin embargo, esta no es la única inversión que hará el empresario o agricultor. Augusto Palaco Toro, apoderado legal del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), explicó que se debe instalar la red de distribución de agua y habilitar la tierra, lo que tardaría de 2 a 3 años.

Esto podría costar entre 10 a 20 mil dólares por hectárea dependiendo del tipo de producto a sembrar. “Quien compre ya sea por modelo asociativo o empresa tiene que tener presente estos costos”, puntualizó.

Solo si se reactivan las obras de Majes II, arrancarían las coordinaciones del GRA con ProInversión para afinar detalles de la venta de tierras por subasta, adelantó Palaco. La venta en sí se realizará conforme avanzan la construcción del proyecto.”Propondremos un modelo para la participación de los agricultores en procesos solo para ellos y de manera asociativa”, indicó.

Los préstamos son la única vía que vislumbra para adquirir las parcelas, Justo Díaz Cano, agricultor y expresidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa. “El 50% de los agricultores que se dedican a la actividad están casi en la quiebra”, describe. Se pregunta de qué vivirían si deciden sembrar frutales que inician su producción desde los 4 a 5 años. “Necesitaríamos una subvención al segundo año para poder vivir. Todo eso hay que planificarlo”, indicó.

Dijo que los agricultores hoy por hoy no confían en las asociaciones o cooperativas. Solo hay 3 a 4 cooperativas productivas en plena formación en la región.

Ahorro de millones con tomas de agua

Augusto Palaco sostuvo que con la adenda 13 se colocarán tomas de agua en las cabeceras de parcela. Esto les ahorrará a los empresarios entre 2 a 3 millones de soles, explicó. Antes de la adenda ellos debían poner la infraestructura hídrica y construir reservorios. Con la modificación ahora tendrán agua constante y riego a presión.

Díaz mostró su preocupación por el encarecimiento del proyecto. Aseguró que es necesario un servicio de extensión agrícola para analizar los pro y lo contra, mercados y que tipo de producción sembrar. Confiesa que no hay interés en la actualidad y si conviene participar.