El 78% de las agroexportaciones a mayo fueron de frutas y hortalizas

Pese a los impactos del COVID-19, las agroexportaciones siguen su ritmo alcista. En el periodo enero-mayo de este año las agroexportaciones sumaron ventas por US$ 2,852 millones, lo que representó un aumento de 19% en comparación a similar periodo del año pasado, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

En los primeros cinco meses del año, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 86 millones, mientras las exportaciones no tradicionales llegaron a los US$ 2,276 millones, esta última significó un aumento de 20% en comparación a similar periodo del año 2020.

Los productos no tradicionales cuyas ventas resaltaron entre enero-mayo fueron, uva fresca US$ 465 millones (17% de participación), la palta fresca US$ 463 millones (17%), mango fresco US$ 226 millones (8,1%), mango congelado US$ 100 millones (3,6%), espárrago fresco US$ 96 millones (3,5%), las demás frutas US$ 79 millones (2,8%), preparaciones utilizadas para la alimentación de animales US$ 69 millones (2,5%), y bananas frescas US$ 65 millones (2,4%).

También debe citarse el buen desempeño de las colocaciones de arándanos US$ 59 millones (2,1% de participación), los demás cacao en grano US$ 41 millones (1,5%), espárragos preparados US$ 40 millones (1,5%), las demás quinua US$ 38 millones (1,4%), mandarinas US$ 36 millones (1,3%) y las demás páprika US$ 32 millones (1,2%).

Los productos con mayor contribución al crecimiento del periodo enero-mayo fueron: palta fresca (+49% de crecimiento), uvas frescas (+15%), arándanos (+76%), demás preparaciones alimenticias de harina sémola, almidón, fécula o extracto de malta (+3 230%), las demás frutas (+28%), espárrago fresco (+21%), cebollas y chalotes frescos (+120%), mango fresco (+6,3%), pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama (+82%) y tara en polvo (+105%).

Sin duda, se debe resaltar las mayores colocaciones de frutas y hortalizas en los cinco meses iniciales de este año, cuyas ventas alcanzaron los US$ 1,786 millones (64% de las agroexportaciones no tradicionales), cifra que representó un aumento de 24% respecto a similar periodo del 2020.

Del mismo modo, los principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, Ecuador, China, Inglaterra, Hong Kong, México y Corea del Sur. Estos diez países concentraron el 76% del total del valor FOB exportado en los cinco primeros meses del año.

VENTAS EN MAYO EN ALZA

Por otro lado, solo en el mes de mayo, las exportaciones agrarias totalizaron US$ 593 millones, lo cual significó una tasa de crecimiento de 31% en comparación a los US$ 453 millones registrados durante el mismo mes del 2020. Ese mes, las agroexportaciones tradicionales representaron el 3%, mientras las no tradicionales el 97% restante.

Por ejemplo, las agroexportaciones no tradicionales en mayo sumaron US$ 577 millones, cifra 33% mayor a lo observado en similar mes del 2020. Los principales productos del ranking agroexportador no tradicional fueron: paltas frescas (34% de participación), espárragos frescos (4,7%), mandarinas (3,8%) y preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (2,9%).

Asimismo, se contabilizan las bananas incluidos los plátanos tipo “cavendish valery” frescos (2,4% de participación), demás frutas frescas (2,1%), alcohol etílico s/ desnaturalizar (2,1%), mangos congelados (1,6%), espárragos preparados (1,5%), los demás tipos de quinua (1,4%). Estos 10 productos en conjunto concentran el 57% del total de productos no tradicionales exportados.

De otro lado, los productos no tradicionales que registraron crecimiento positivo destacan, las paltas frescas US$ 196 millones (+34% de crecimiento), alcohol etílico s/ desnaturalizar US$ 12 millones (+99%), demás preparaciones alimenticias de harina sémola, almidón, fécula o extracto de malta US$ 5,1 millones (+2 573%), galletas dulces US$ 6,3 millones (+198%), espárragos frescos US$ 27 millones (+18%), pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama US$ 4,7 millones (+434%), entre otros.

Asimismo, en el periodo enero-mayo, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 400 millones, derivado de un volumen de importaciones agrarias de US$ 2,462 millones FOB, frente a las exportaciones agrarias que llegaron a registrar ventas por US$ 2,862 millones FOB.