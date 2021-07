200 años de economía, siglo XXI

Patricio Quintanilla Paulet, rector U La Salle

Los primeros años de este siglo, pasado el desorden político inicial, se caracterizó por altas tasas de crecimiento del PBI superiores al 5.0% anual, impulsado por el aumento del precio de los minerales.

Un bache

En setiembre del año 2008, se produce un crack en la Bolsa de Nueva York, originado por un exceso de confianza de los banqueros estadounidenses, al otorgar crédito basados en garantías, antes que en la fuente de ingreso del solicitante. Aparecen los clientes denominados NINJAS (No Income, No Job, No Assets), que deterioraron gravemente la cartera de los bancos, conduciendo a la quiebra de varios de ellos.

El principal impacto en la economía peruana, fue por la reducción de exportaciones por la contracción de la demanda en nuestros países de destino; el crecimiento del PBI en el año 2009, fue de solamente 0.9%.

Segundo Gobierno de García y siguientes

Este bache se produce durante el segundo gobierno del presidente García, que se inicia en el año 2006; su política fue diametralmente opuesta a su primer gobierno, con enfoque ortodoxo y acompañado por el boom minero, lo que atrajo inversión extranjera, además del impacto positivo en la generación de divisas, impuestos, aumentando el consumo de las familias y reduciendo la pobreza.

El rol del Banco Central de Reserva del Perú, fue fundamental para la estabilidad monetaria, bajo la conducción de Julio Velarde, como presidente del Directorio, posición que ocupa hasta la actualidad.

Esta situación se mantiene, con algunos altibajos, hasta el año 2020.

Pandemia

En marzo del año 2020, aparece el primer caso de contagio de la COVID-19, virus de alta letalidad, que obligó a las autoridades a establecer rígidas medidas, que detuvieron la economía; este año fue catastrófico para el Perú y el mundo; en el caso del Perú, la caída del PBI fue de 11.16%, la peor desde el primer gobierno de Alan García; esto originó un aumento en el nivel de pobreza monetaria, pasando de 20.2% en 2019 a 30.1% en el 2020.

Vamos saliendo

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, el último jueves 15 de julio, ha informado que en el PBI de enero a mayo de este año ha crecido en 19.7% y en el periodo interanual junio 2020-mayo 2021, la variación ha sido de 2.5%. Estamos con tendencia positiva.

Conclusión

En estas cuatro semanas, hemos repasado superficialmente los principales hechos económicos de la vida republicana; marchas y contramarchas, épocas de desarrollo y también de grave deterioro. Pese a todo hemos sobrevivido por el esfuerzo y tesón de todos los peruanos.

Hagamos votos porque recuperemos la bonanza, independientemente de los vaivenes políticos; los responsables somos todos los peruanos.