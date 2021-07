Consejo Fiscal recomienda no prorrogar suspensión de las reglas fiscales

Regla del saldo de la deuda del SPNF: “La deuda bruta total del Sector Público No Financiero no debe ser mayor al treinta (30) por ciento del Producto Bruto Interno” . Al cierre de 2020, la deuda pública ascendió a 34,8 por ciento del PBI, mayor en 4,8 p.p. del PBI respecto del límite de 30 por ciento del PBI.

Regla de gasto no financiero del Gobierno General: “La tasa del crecimiento real anual del Gasto No Financiero del Gobierno General no debe ser mayor al promedio de veinte (20) años del crecimiento real anual del PBI6 más un punto porcentual”. En 2020, el gasto no financiero del Gobierno General (GG), ascendió a S/ 177,4 miles de millones. Considerando la inflación prevista en el MMM (2,3 por ciento), el gasto no financiero del GG creció 12,3 por ciento en términos reales. Dicha tasa de crecimiento es mayor que crecimiento máximo que hubiese permitido la regla fiscal correspondiente (6,0% en términos reales ).