El dólar se cotiza en su apertura de este jueves 15 de julio a S/ 3,967, con relación a la víspera, cuando se ubicó en S/ 3,962.

No obstante, a las 9:22 a.m. el billete verde comenzó a fortalecerse y se cotiza en S/ 3,9686. Sin embargo, con el pasar de los minutos el tipo de cambio anotó una baja y se ubicó en S/ 3,9613 a las 9:34 a.m.

En tanto, la divisa norteamericana se ofrecía en los principales bancos del país a un precio de S/ 3,880 la compra y S/ 4,020 la venta. Por su parte, las casas de cambio la ofertaban en S/ 3,945 la compra y S/ 3,975 la venta.

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), dijo este último viernes 9 de julio que el incremento del billete verde es producto de la incertidumbre política que vive el país; sin embargo, esta tendencia al alza podría revertirse una vez se calmen los ánimos, debido a que hay motivos para que la divisa estadounidense pueda comenzar a descender.

