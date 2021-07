Posible concesionaria de estacionamientos en el Centro de Lima niega abandono de obras en México

La inmobiliaria mexicana Marhnos obtuvo el 6 de julio una opinión de relevancia del Concejo Metropolitano de Lima para construir cerca de 600 plazas de estacionamiento subterráneo en la Plaza de la Cultura, ubicada frente al Parque Universitario en el centro histórico.

Esta propuesta obtuvo dictámenes a favor en las comisiones metropolitanas de Economía y Desarrollo Urbano a fines de junio. Las resoluciones no estuvieron libres de cuestionamientos, como los del regidor de Podemos Perú Víctor Aguilar, quien aseguró que Marhnos “ha tenido concesiones en hospitales donde les ha ido bastante mal” en México, por lo que podría ocasionar “un problema similar al de los peajes”.

Responden sobre denuncias en México

La construcción del Hospital Regional de Tincul, ubicado en el estado de Yucatán (México), fue concesionada a Marhnos en setiembre de 2012. Según recoge el diario Excelsior, la obra debía ser entregada en marzo de 2014, pero para enero del 2015 no llegaba al 50% de avance. Luego las autoridades locales resolvieron el contrato.

Al respecto, conversamos con el director de Infraestructura Social de la empresa, Héctor Aguilar, quien resaltó la trayectoria de 70 años de su compañía. “ El hospital no se hizo porque hubo un cambio de administración . La nueva administración gubernamental cambió las condiciones del proyecto, lo cual no lo hacía viable”, sostuvo el representante.

Una inmobiliaria en el Estado mexicano de Baja California afirmó que Marhnos había cometido fraude contra su empresa en 2013. Aguilar indicó que no hubo incumplimiento en ese caso, sino que “también se cambian las condiciones y las personas que iban a hacer el proyecto”.

La acusación más reciente es de noviembre del 2020, cuando una familia denunció que Marhnos ocultó la muerte de un trabajador suyo mientras laboraba en una construcción de la Ciudad de México.

El fallecido no era empleado de su empresa, argumenta Aguilar, sino que prestaba servicios tercerizado por otra compañía. Asegura que no se ocultó el hecho y que estuvieron “al pendiente de que se cumpliera con las indemnizaciones y trato correcto a la familia”.

La razón de estas denuncias, subraya el representante de Marhnos, es que “cuando estás en el negocio (durante) casi 70 años, es inherente que alguien pueda hacer algún comentario sin fundamentos”.

“Necesidad de estacionamientos públicos es evidente”

El proyecto de estacionamientos subterráneos requerirá una inversión de unos 47 000 000 de soles, según los análisis preliminares. Incluye 1.300 metros cuadrados de áreas públicas y comerciales. Se propone que el 6% de los ingresos totales obtenidos retornen a las arcas de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), bajo la modalidad de proyectos en activos.

Proyecto plantea construir 600 plazas de estacionamiento bajo la plaza de la Cultura. Foto: Google

En adelante se llevarán estudios técnicos a mayor profundidad que deberán ser evaluados por el Concejo antes de emitir una declaratoria de interés. Por ello, aún no se tratan temas como el costo por hora del parqueo. “Depende del mercado”, sostiene Aguilar.

“Yo he estado ahí (Plaza de la Cultura) y he podido ver que la necesidad de estacionamientos públicos es evidente. Con los que existen o sin los que existen. No tenemos ninguna injerencia en esto”, señaló en referencia a que el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima propone peatonalizar ciertas vías, con lo que algunos estacionamientos privados que hoy operan ya no podrían seguir haciéndolo cuando los planes empiecen a ejecutarse.

Representantes de la empresa, funcionarios de la municipalidad y regidores vienen sosteniendo reuniones desde octubre de 2020, cuando el proyecto fue presentado. Si se concretan los planes, este sería el primer contrato de la sucursal mexicana en nuestro país , según los registros del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

Mediante una nota de prensa, la comuna limeña manifestó que “con este esfuerzo, la Municipalidad Metropolitana de Lima continúa promoviendo proyectos de inversión privada de manera transparente que brinden servicios e infraestructura a todos los vecinos de la capital”.

Aprobación fue reservada

La propuesta para otorgar opinión de relevancia al proyecto de estacionamientos subterráneos se analizó en privado por el Concejo, a diferencia de los otros asuntos tratados en la sesión del 6 de julio. La titular de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP), Sarita Vílchez, solicitó la reserva del caso atendiendo al Decreto Supremo 1362, que regula este tipo de proyectos.

“El artículo 45 señala el carácter confidencial y reservado de estas iniciativas bajo responsabilidad”, mencionó Vílchez. El alcalde Jorge Muñoz añadió durante la reunión concejal que “ aquí no hay una situación donde se quiere priorizar cosas o un interés particular”.

Muñoz sostuvo que la discusión debía ser oculta por una obligación legal. “Yo también quisiera que todas las cosas se puedan ver con mucha transparencia porque eso siempre pregonamos desde la municipalidad. Pero hay ciertas cosas en que hay que tener el cumplimiento de la normativa”, remarcó el burgomaestre.

El regidor José Pacheco se mostró en contra, ya que no se revelaría información financiera confidencial de la empresa. “Lo único que vamos a ver acá es la propuesta del proponente de concesionar un espacio público por 30 años donde a ellos les parece atractivo porque va a tener gran rentabilidad”, acotó durante su intervención en la sesión.

Representantes de la municipalidad prefirieron no brindar declaraciones para esta nota.