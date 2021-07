Waldo Mendoza sobre Julio Velarde: “Sería ideal que acepte seguir guiando el BCR”

Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas, consideró que “sería ideal” mantener a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR) en el próximo gobierno y resaltó su trabajo al frente de la entidad.

“Es un activo para nuestro país. Sería ideal que acepte seguir guiando ese Banco Central que ha funcionado muy bien en las últimas décadas. Tenemos un BCR con gente muy competente que conoce qué tiene que hacer ”, manifestó el titular del MEF en entrevista con RPP.

Agregó que pese al incremento de precio de algunos productos en semanas recientes, esto no le genera preocupación debido a que la inflación se encuentra bajo la administración del BCR, cuya política -señaló- es velar que la cifra “esté entre 1% y 3% al año”.

En tanto, Mendoza no ocultó su preocupación ante una potencial modificación del capítulo económico en la Constitución, la cual da independencia al Banco Central. “El BCR no responde hoy al Ejecutivo, eso hace que opere de una manera independiente y hasta ahora lo han hecho de una manera formidable”, explicó.

Cabe recordar que el electo presidente de la República, Pedro Castillo, manifestó en uno de sus últimos mítines su posición a favor de que Velarde continúe como presidente del BCR y ya le hizo la propuesta formalmente.

“Cuando me invitó el profesor Castillo le he agradecido y le he dicho que voy a conversar de manera más larga con él cuando lo proclamen. He agradecido profundamente que haya pensado en mi”, indicó el economista sobre la invitación.

